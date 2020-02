Festival Sziget 2020 láká na The Strokes nebo Calvina Harrise

Funky, pop, trap, elektronika, písničkáři. To všechno a mnohem víc bylo na Szigetu ke slyšení v minulých ročnících a bude to tak i letos. Sedmidenní párty, která se bude konat ve dnech 5. až 11. srpna v Budapešti, přivítá indie rockové The Strokes, kteří svým debutem Is This It z roku 2001 pomáhali odstartovat novou vlnu kytarových kapel, zpěvačku Dua Lipa, skupinu King Of Leon, rapera Stormzyho a mnohá další jména.

Ozdobou budou dvě vystoupení trojnásobného držitele ceny Grammy, dýdžeje s přezdívkou Diplo. První sólové, druhé v rámci projektu Major Lazer, který rozzáří hlavní pódium svým elektronickým tanečním setem.

Hudební partneři pohybující se napříč žánry ovlivnili svými beaty elektroniku poslední dekády a s ní i umělce, jako jsou Justin Bieber a Ellie Goulding. Jejich energická živá vystoupení bývají doprovázena velkou taneční show.

Na Sziget se také vrací hitmaker Calvin Harris, který nastartoval svoji kariéru spoluprací s největšími světovými hvězdami. BRIT Award a Grammy ověnčený skotský DJ, producent a autor je známý unikátní atmosférou svých živých vystoupení.

Je autorem mnoha tanečních hitů jako We Found Love pro Rihannu, One Kiss pro zmíněnou Dua Lipa nebo Promises britského zpěváka Sama Smitha.

Z dalších zatím zveřejněných účinkujících zmiňme například Foster The People, A$AP Rocky, Mabel, Denzel Curry, Little Dragon nebo Of Monster And Men.

Vstupenky jsou k mání za 199 eur na stránkách szigetfestival.com/cz/vstupenky. Zmíněná cena platí jen do 3. března, pak se bude měnit.