Na Szigetu kromě Justina Biebera nebo Arctic Monkeys vystoupí i Lenny

Dvacátý osmý ročník unikátního festivalu se uskuteční tradičně na ostrově Óbudai v samotném centru Budapešti. Vrací po dvouleté pauze vynucené pandemií covid-19. Denně si na Sziget najde cestu až 80 tisíc fanoušků z více než sto zemí z celého světa.

Vyjma headlinerů v čele s Arctic Monkeys, Justinem Bieberem nebo Dua Lipou festival nabízí řadu dalších atraktivních jmen současné hudby. Fanoušci se mohou těšit na hvězdy jako Anne-Marie, Woodkid, Lewis Capaldi, Stromae, Bastille, Sam Fender, Fontaines D.C., Jungle, RÜFÜS DU SOL, Sigrid, Palaye Roayle, Yung Lean nebo Sevdaliza.

Dostat se do programu festivalu je prestižní záležitost a letos se to podařilo také několika zástupcům české a slovenské scény. Největší tuzemskou hvězdou bude v pátek 12. srpna zpěvačka Lenny, která na festival přiveze písně z nové chystané desky. Na festivalu ji doplní rappeři Idea a slovenský Pil C, kteří se objeví na novém pódiu dropYard.

V Colosseum zahraje slovenský DJ a producent Denes Toth. Nejen hudbou je zastoupena ČR v programu, představí se také české taneční duo Mr. Kriss & Marsson se svým vystoupením Breaking Jazz a slovenský tanečník Viktor Černický s autorským představením Pli.

Festival nabízí spojení s turistickou Budapest Card, v jejímž rámci mohou návštěvníci cestovat městskou hromadnou dopravou nebo využít mnoho slev na nejznámější turistické atrakce v Budapešti včetně vyhlášených lázní. Festival samotný pak pořádá několik akcí za hranicemi ostrova.

První z nich je plavba na lodi po Dunaji spojená s odpolední party, druhou speciální akce přímo v Budínském hradě, kde zahraje VIP DJ set například jedna z hvězd festivalu, britská kapela Jungle. Festivalový tým připravil ještě několik možností, jak si užít a poznat Budapešť. První z nich je prohlídka známých maďarských Ruin barů, další jsou pak odpočinkové a spojené s vodou – paddleboarding po Dunaji a návštěva unikátní pláže a jezera Lupa.