KOMENTÁŘ: Proč Slováky láká festival Sziget víc než Čechy

Skončila další oslava svobody, lásky a muziky. Sedmadvacátý ročník festivalu Sziget přilákal na velký ostrov na Dunaji během týdne více než půl milionu návštěvníků. Čechů dorazily stovky. A otázka zní, proč pátá největší hudební přehlídka na světě neláká našince víc.

Podle Přemysla Štěpánka, který se o propagaci Szigetu v Česku stará, se u nás letos prodalo téměř čtyři sta vstupenek na celých sedm dní, což je zhruba stejně jako loni, nárůst naopak zaznamenaly lístky třídenní a jednodenní.

Oproti tomu zájem Slováků o festival od loňska stoupl o čtvrtinu. To se dá vysvětlit letmým pohledem na některé headlinery. Festival zahajoval Ed Sheeran, který v Praze hrál před měsícem, a uzavírali Foo Fighters, jež jsme u nás přivítali předloni. Zatímco oba velikáni světové hudební scény zatím Slovensko míjeli. Takže fanoušci mohli svůj hlad ukojit právě na Szigetu.

Naši východní sousedé to rovněž do kraje papriky mají většinou blíž. Ač Budapešť samozřejmě třeba z Prahy zdaleka není nedostupná, bez překážek se to neobejde. Nejrychlejší varianta staví návštěvníky před zásadní dilema. A nejde teď jen o boj za klima, ale spíš o nesoulad termínů. Z Letiště Václava Havla na Ference Liszta se totiž zpravidla létá pozdě večer. V případě festivalu to sice ušetří čas na cestě, ale přidá nutnost obětovat buď jeden den z programu, nebo přidat jednu noc ve městě, a tedy připlatit za ubytování. Vlakem se jede dlouho a autem po „dé jedničce“ je to vždy podnik poněkud nejistý.

Ušetřit se dá, ještě pořád je možné se utábořit zdarma přímo v areálu, kde mimochodem jde ke cti všech návštěvníků, že česká delegace letos poprvé řešila vykradený stan. A prý je Sziget v tomto ohledu bezpečný celkově. Jenže živit se na ostrově celý týden je nákladné. Vyrazit na týdenní festival v jinak cenově příznivé Budapešti je prostě ekvivalentem luxusní dovolené.

Každý návštěvník však za své peníze dostane nálož zážitků. V den vystoupení Sheerana a Foo Fighters areál i příměstský vlak k němu vedoucí okusily možnosti svých kapacit. Před koncertem americké kapely dokonce museli pořadatelé příchozí navigovat tak, aby se kolem velkého pódia dostatečně rozprostřeli. Bylo vážně natřískáno.

Skvělí byli Tom Odell, The Years and Years nebo Florence + the Machine, kdy zpěvačka svou energickou show divoce roztančila i některé diváky z přilehlé VIP zóny. Věc celkem nevídaná.

Z publika mířícího z jejího koncertu těžila slovenská zpěvačka Celeste Buckingham se skvělou kapelou King Shaolin a publikum rozhodně nezklamaly. Naopak kapela Pipes and Pints si vybrala smůlu jménem Twenty One Pilots, kteří hráli na hlavní scéně souběžně. Ale i čeští divousové si diváky nakonec našli. Do toho připočítejme vystoupení divadelní a cirkusová, atmosféru plnou pohody.

To vše za necelých devět tisíc korun na týden, což samozřejmě není málo. Na druhou stranu náklady na pořádání festivalů každý rok rostou, a to třeba i v Česku. Konkrétně letošní Sziget přišel s informací, že Foo Fighters, Twenty One Pilots, Johnny Marr a Frank Carter & The Rattlesnakes, kteří hráli poslední den na hlavní stagi, si dohromady řekli o tolik, kolik stál před třemi lety program tamtéž... na celý týden. A to už se někde projevit musí.