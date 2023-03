Festival Sziget letos nabídne Billie Eilish, Lorde nebo Imagine Dragons

Dalšími zajímavými novinkami programu budou Loyle Carner, Caroline Polachek, Bonobo, Tale Of Us, girl in red, Yung Lean, Arlo Parks, Confidence Man, The Aces, Lucie Antunes, Coloray, SG Lewis, Sleaford Mods, Ben Böhmer (live), Son Mieux, Giant Rooks, I Hate Models, 999999999, Herrensauna XXL, Shlømo a TxC.

Sziget je však víc než hudební festival – díky bohatému programu, který zahrnuje vystoupení nejlepších jmen popu, rocku, elektroniky a R&B, je to dokonalé zážitkové dobrodružství, na kterém žádné dva dny nejsou stejné. Na více než 50 jeho scénách se koná mnoho působivých uměleckých performancí, kabaretů, komedií, diskusí a panelů představujících kulturu z celého světa.

Letošní ročník, který proběhne 10.–15. srpna, přinese nové headlinery včetně britské folkrockové kapely Mumford & Sons, která doplní program o bouřlivou a zvukově hutnou show s hity jako I Will Wait a Little Lion Man. Lorde se letos opět vrací na pódia a pokračuje v turné k desce Solar Power. Hvězda ze Seattlu a držitel Grammy Macklemore po čerstvém vydání nového alba Ben chystá také koncertovat a jeho show na Szigetu bude jedním z vrcholů turné po Evropě.

K hvězdnému line-upu se připojí i londýnský raper Loyle Carner. Ten vystoupí se svým kritikou oceňovaným novým albem Hugo vydaném v roce 2022. Kromě toho se představí také americká zpěvačka Caroline Polachek se skvělou novou deskou Desire, I Want to Turn into You anebo švédský raper Yung Lean ​​považovaný za jednu z nejvlivnějších postav rané éry cloudového rapu.

Vedle nich se na Sziget vrací stálice elektronické scény, producent Bonobo. Vycházející hvězdou techno scény jsou naopak Tale of Us, které předchází pověst intenzivních setů a nejlepších párty. Dalším uznávaným duem, které je připraveno rozproudit budapešťské pódium, jsou postpunkoví Sleaford Mods.

Ostrov bude zelenější

Kromě prvotřídního hudebního programu vyzdvihl hlavní organizátor Szigetu Tamás Kádár tři důležité novinky letošního festivalu. „Na Sziget 2023 se vrátí instalace Art of Freedom, jejíž cílem je dodat rozmanitému světu Ostrova svobody vizuální sílu prostřednictvím výrazných, myšlenkově podnětných a ohromujících uměleckých děl a prostorových instalací. Sanitární bloky budou kompletně obnoveny, z festivalu zmizí téměř všechny mobilní toalety, které nahradí kontejnery se splachovacími záchody,“ uvedl Kádár.

V loňském roce se v důsledku neobvyklého sucha vyskytly problémy s prachem, letos organizátoři podnikají kroky na několika frontách, aby zajistili, že se to nebude opakovat. „Na konci loňského roku jsme ozelenili náš ostrov, čímž jsme odstranili nedostatky v travnaté půdě způsobené vysycháním,“¨dodal.

Organizátoři podle jeho slov pracují na tom, aby se podobná událost neopakovala a aby v případě sucha mohli zajistit průběžné zavlažování vodou z Dunaje. „Kromě toho v celém areálu festivalu používáme novou protiprašnou úpravu, jejíž podstata spočívá v tom, že využívá vlhkosti vzduchu k vytvoření mírně zavlažené vrstvy na zemi a tím zabraňuje pronikání prachu do ovzduší,“ uzavřel Kádár.

Šestidenní vstupenky na festival Sziget jsou nyní v prodeji za cenu od 325 eur. Další podrobnosti najdete na adrese szigetfestival.com.