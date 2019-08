Od Sheerana po Foo Fighters. Začíná Sziget, festival hvězd a zážitků

Festival nese název odvozený od největšího budapešťského ostrova Óbudai-sziget, který jej hostí, a za čtvrt století existence se vypracoval mezi největší hudební přehlídky v Evropě. Důkazem budiž fakt, že ze statisíc návštěvníků jich přes polovinu přijíždí ze zemí mimo Maďarsko včetně čím dál více Čechů.

A Sziget má na co lákat. Zítřejší úvodní den vyvrcholí vystoupením Eda Sheerana, aktuální světové superstar. Britský písničkář, který dokáže publikum ovládnout s jedinou kytarou vrstvenou živě do zvukových smyček, zrovna výdělečností svého turné překonal hvězdné U2.

V úterý 13. srpna program festivalu završí Foo Fighters, kapela, jejíž koncerty jsou pověstné nespoutanou rockovou energií. A oddaností fanouškům. Vždyť její frontman Dave Grohl dokázal před pár lety dohrát vystoupení i poté, co si ošklivým pádem z pódia zlomil nohu.

Kdo další se na ostrově, který se vždy po dobu konání festivalu prohlašuje za samostatný stát, představí? I u nás oblíbené kapely The 1975 či Franz Ferdinand, stále rostoucí hvězdné duo Twenty One Pilots, písničkář Tom Odell nebo američtí rapeři Macklemore a Post Malone. Ten druhý avizuje exkluzivní světelnou show nabitou speciálními efekty.

Lahůdkou by mělo být vystoupení Richarda Ashcrofta, jenž v 90. letech formoval směr britpopu i vkus mladých se svou kapelou The Verve. Skladba Bitter Sweet Symphony podle všeho nemůže v jeho setlistu chybět. Jestli bude Florence + the Machine stejně skvělá jako na Colours of Ostrava, tak se mají Szigeťané na co těšit. Výbušnou show slibuje třeba Frank Carter & The Rattlesnakes.

Českou scénu na zdejší Europe stage budou tentokrát reprezentovat kapely I Love You Honey Bunny (v pondělí odpoledne) a Pipes and Pints (v úterý vpodvečer). Slovensko bude zastupovat Celeste Buckingham a představí se i další hudební naděje napříč kontinentem.

Nejen tito mladí interpreti jsou ukázkou toho, že na Szigetu se ani zdaleka nechodí jen za hlavními hvězdami. Například tu bude scéna zaměřená na klasiku a jazz, která navíc zapojí i diváky. V některých blocích si budou moct vyzkoušet hru na perkuse či xylofon, a dokonce vzít do ruky dirigentskou taktovku.

Spíše pro pártychtivé nespavce je připravená tribute stage, kde vesměs místní kapely zahrají hudbu Rammstein, AC/DC, Davida Bowieho nebo Queen.

Nedílnou součástí nehudebního programu jsou cirkusová představení. Každé odpoledne v Global Village zahájí indický Circus Raj, v samostatném šapitó se představí soubory z Francie, Finska, Kanady nebo Argentiny.

Získat pas Szigeťana na celých sedm dní lze stále za 339 eur, jednodenní vstupenky se pohybují v rozmezí od 79 do 89 eur. A z jižní Moravy je Budapešť skoro za rohem.