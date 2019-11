KOMENTÁŘ: Policajt tam stál a on podepsal. Klempíř z J.A.R. o spolupráci s StB

Kapela J.A.R. vznikla 17. listopadu roku 1989. Trojka ve složení Oto Klempíř, Roman Holý a Michael Viktořík se bezděky stala symbolem sametové revoluce, pravidelně pořádá 17. listopadu výroční koncerty.

Dovolte osobní pohled. Nemusí se mi líbit hudba, kterou J.A.R. produkují, ale cením si jejich přístupu k věci. Roman Holý je tahoun, člověk, který dokáže ukočírovat ty dva cvoky, tedy Michaela Viktoříka, zvaného Vrtulník, a Klempu.

Špinavej džob. Tak se jmenoval první hit J.A.R.. Tvrdá rap-rocková písnička, postavená na riffu skladby Lesní manekýn od kapely Katapult. J.A.R. ho ještě přiostřili a vyšperkovali ho úderným textem, jehož první slova hovoří za vše: „Policajt tam stál, gipsy vopodál, udělej randál, je to na metal.“

Udělali randál. A policajt tam fakt stál. Jak v rozhovoru pro Prostor X Oto Klempíř přiznal, policajt šel i dovnitř. Přitáhl papíry a Oto je podepsal. Spolupráci s StB. Klempa byl vedený jako agent pod krycím jménem Olda. Ve spisech té bestie byl vedený od roku 1984 a nijak se tím netají. Udával, hlásil, bonzoval.„Vystrašili mě k smrti. Nastínili mi, co se stane, když neudělám, co chtějí. Uděláš to za rok, ale to už budeš mrzák,“ svěřil se Klempíř ve zmíněném rozhovoru.

Jak z toho ven? Měl štěstí, pomohla mu kamarádka, jež byla dcerou vysokého stranického funkcionáře. Oto ji nechce jmenovat, ale zaštítěn jejím jménem přišel za soudruhy a řekl, že končí. „Je to moje noční můra. Absolutní,“ přiznal Oto Klempíř.

Přiznal se. Na rovinu řekl, co se tehdy dělo. Byl s děvkou v kavárně, byl s ní asi i na pokoji, ale přiznal to. Jeho rozhovor pro Prostor X byl upřímný a nejspíš rozvíří diskusi, což je dobře. O těchhle věcech je potřeba mluvit, přít se o nich, nahlížet na ně z mnoha stran. Ale hlavně nemlčet, nezametávat je pod koberec.