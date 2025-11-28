Oto Klempíř se narodil 20. května 1963 v Kyjově na Hodonínsku. Po středoškolských studiích se začal věnovat hudební tvorbě.
Z nominace předložené 26. listopadu šéfem hnutí ANO a adeptem na premiérské křeslo Andrejem Babišem prezidentu Petru Pavlovi vyplývá, že Klempíř je kandidátem vznikající koalice na post ministra kultury. Na funkci jej jako nestraníka navrhla strana Motoristé sobě.
Politická kariéra
V říjnu 2025 byl jako lídr kandidátky Motoristů v Plzeňském kraji zvolen do Poslanecké sněmovny. Získal přes dva tisíce hlasů. Ve Sněmovně je členem Výboru pro mediální záležitosti, jehož je i místopředsedou.
Jde o jeho první angažmá ve volené funkci, s politickým prostředím už však má dřívějších zkušenosti. Před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017 se podílel na kampani České pirátské strany. Následující dva roky pak spolupracoval na marketingu Občanské demokratické strany.
Krátce po oznámení Klempířovy kandidatury se také objevily zprávy o donášení Státní bezpečností. Spoluprací se netají, nicméně tvrdí, že k ní byl donucen. Příslušníci StB ho však v archivním spisu popisují jako užitečného informátora, oceňovaného finančními odměnami.
Zpěvák a textař
Do zvolení se věnoval zejména kultuře – jako zpěvák a textař se podílel například na hudbě k řadě českých filmů. Nejznámější je pravděpodobně jako autor textů a rapper v kapele J.A.R. jejímž členem byl už od jejího vzniku v roce 1989. Po zveřejnění kandidatury kapela oznámila jeho odchod.
Ze stejného důvodu s ním rozvázaly spolupráci také stanice CNN Prima News, kde se věnoval komentování politiky, nebo Český rozhlas Vltava. Český rozhlas s Českou televizí jsou jedním z Klempířových klíčových témat, kterým se hodlá v křesle ministra věnovat.