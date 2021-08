Liberec se promění v hlavní město poezie. Sjedou se sem básníci na festival

Oto Klempíř, tentokrát ne jako raper z funkové úderky J.A.R. či porotce pěvecké soutěže X Factor, nýbrž v nepříliš známé roli básníka. Dva nositelé zřejmě nejproslulejší české literární ceny Magnesia Litera – Milan Ohnisko a Pavel Novotný. Na stejnou trofej nominovaní Kateřina Bolechová a Štěpán Kučera. Anebo autor loňské Knihy roku Libereckého kraje Josef Kučera a mnoho dalších nejen mistrů slova. Druhý ročník jedné z největších poetických přehlídek v Česku – 1. libereckého festivalu poezie – nabídne našlapaný program.

Ten potrvá minimálně jedenáct hodin. Stane se tak v sobotu 25. září a zázemím festivalu bude protentokrát park před kostelem Nalezení sv. Kříže na Malém náměstí. Propojen bude také s uměleckým komunitním centrem Argonaut, jež sídlí cca sto metrů od zmíněného parku v Zeyerově ulici. Sem by se pak literární přehlídka v případě škaredého počasí přesunula celá.

Akce, která se v krajském městě koná jednou za dva roky, tentokrát přivítá 27 účinkujících, a to nejenom z tuzemských luhů a hájů a nikoli pouze autorů poezie. Kromě výše zmíněných se na ní z literátů ukáže dále Tobiáš Jirous, Josef Straka, Miroslav Stuchlý, Jana Máchalová, Martin Trdla, Irena Eliášová, Michaela von Pacher, Patrik Linhart, Martin Šaffek a Alena Vávrová.

„Zahraniční účast bude letos řidší. Přece jenom jsme festival začali připravovat letos v lednu, kdy vládl lockdown a vůbec jsme netušili, zda může někdo zpoza hranic dorazit a též, zda se akci vůbec podaří uskutečnit. Přesto přivítáme slovenského barda Miroslava Dávida a z Francie se s námi online spojí básnířka a violoncellistka Anna Brikciusová. Věříme však, že do Liberce přijedou kvalitní česká jména, jež v této sestavě nikdy toto město naživo nespatřilo,“ popisuje básník Martin Trdla z dua Veselá Trdla, které festival roku 2019 založilo a pořádá.

Jak již bylo výše naznačeno, nejen poezií bude festival živ. Přichystány jsou také hudební produkce. Zahraje například cenou Anděl ověnčený Jakub Čermák neboli Cermaque, dále projekt ZVLN, písničkáři Lukáš Trněný, Pavel Šulc a Karel Pazdera.

K vidění bude také několik fotografických výstav a výtvarných instalací, a to z rukou Jiřího Prince, Anny Šímy Kopkové, Jana 1334 a Petra Havla. Organizátoři tvrdí, že navíc chtějí ve stotisícovém městě upozornit na prostor, jenž je sice v jeho širším centru, ale je tak trochu opomíjený.

„Rádi bychom ukázali, že centrum města není jen náměstí před radnicí či okolí nákupních center Plaza a Forum. Jako dáváme na festivalu vyniknout nepříliš zavedeným umělcům vedle těch hvězdných, tak bychom rádi nechali pozvednout také místa, jež jsou ve stínu a při tom mají úžasný potenciál. Jen jim dát šanci. Park před kostelem Nalezení sv. Kříže nás zcela uhranul,“ zamýšlí se Martin Trdla a dodává: „Jsme přesvědčeni, že festivalem též necháváme vyniknout samotné město. Nic v takovémto rozsahu a konceptu tady doposud nebylo, což je škoda, jelikož přece páté největší město republiky má co nabídnout. Svědčí o tom i dobré ohlasy prvního ročníku bienále, který hostil klub Ateliér v Pražské ulici.“

Druhá spolupořadatelka festivalu Olga Veselá upozorňuje, že na přehlídce bude o účinkující i návštěvníky dobře postaráno. „Vedle nápojů a občerstvení, které zajistí místní vinný bar Světoběžník, děčínská čajovna Ve vlnách a klub Argonaut, bychom rádi vypíchli také stánek, kde si zájemci mohou zakoupit nejen knihy či CD vystupujících, ale také speciální merch ručně dělaný přímo pro festival. K mání budou třeba originální záložky do knih, zápisníky nebo trička. Ráda bych také zmínila, že look moderátorům akce bude dělat světoznámá šperkařka Anna Škarda se značkou Carbickova Halo Crowns, která spolupracovala s takovými jmény, jako je Beyoncé či Khloé Kardashian. To je pro nás obrovská čest,“ říká Veselá s tím, že to rozhodně není vše.

„Za zmínku jistě stojí fotostěna s logy partnerů našeho festivalu, u které se mohou návštěvníci pod vedením zkušeného Petra Havla vyfotit a na chvíli se tak vžít do kůže například celebrit na udílení Oskarů.“

1. liberecký festival poezie startuje 25. září od 13 hodin. Vstupné na něj činí 250 korun na místě. V předprodeji je však o 60 korun levnější. Zvýhodněné vstupenky mohou lidé pořídit do 24. září ve vinném baru Světoběžník na Malém náměstí nebo se stačí ozvat do zprávy na Facebooku či Instagramu Veselá Trdla.

Organizátoři festivalu také spustili crowfundingovou kampaň na serveru Startovač, v níž mohou zájemci přispět na bezchybný chod akce a vybrat si za to z mnoha zajímavých odměn.