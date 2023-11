Vzestupy a tvrdé pády, tak tvrdé, že jsem našel nové dno, říká Klempíř z J.A.R

Jaký je pro vás nejpamátnější koncert J.A.R. a proč?

Je to naše první velká Lucerna. Když totiž vstoupíte do sálu, kterým od šedesátých let prošel třeba Louis Armstrong a zajímavé mezinárodní kapely – O 2 arena Universum ještě nebyla –, pak si toho patřičně vážíte. A když máte na první dobrou vyprodáno, pak vás to těší ještě víc. I když jsme tam tehdy koncem devadesátek hráli napůl s kolegy ze Sexy Dancers, je to pro mě zlomový koncert J.A.R.

Rodné Moravské Slovácko? Mám z něj radost. Radost z toho, že jsem dokázal odejít.