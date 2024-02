V čele strany Česká suverenita by mohl stanout Paroubek, získal nominaci

Současná předsedkyně České suverenity sociální demokracie, někdejší sociálnědemokratická poslankyně Jana Volfová, získala krajskou podporu na první místopředsedkyni. „Jsem moc ráda, že krajská organizace Ústeckého kraje velmi zodpovědně přistoupila ke sjezdovým nominacím na nejvyšší stranické funkce. Sama jsem požádala expremiéra, aby přijal nominaci na předsedu strany, protože naše země potřebuje opravdové odborníky,“ sdělila v tiskové zprávě Volfová.

Za řadové místopředsedy by krajská organizace chtěla rovněž někdejší sociálnědemokratické politiky Petra Bendu a Petra Gawlase, který byl v minulosti senátorem. Do čele ústecké regionální organizace České suverenity zvolila konference někdejšího krajského radního Jana Szántó.

Paroubek (71) byl premiérem zhruba rok a půl v letech 2005 a 2006, před tím zastával asi osm měsíců funkci ministra pro místní rozvoj. ČSSD vedl Paroubek přibližně čtyři roky do června 2010. Pod Paroubkovým vedením ČSSD vyhrála krajské a senátní volby v roce 2008 a volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010, do vlády ale tehdy stranu nedovedl a na stranickou předsednickou pozici rezignoval. Na podzim 2011 z ČSSD vystoupil a založil novou politickou stranu Národní socialisté – levice 21. V ní působil zhruba pět let, následně se v roce 2017 neúspěšně pokoušel o návrat do ČSSD. Loni v prosinci Paroubek oznámil, že plánuje vstup do strany Volfové, členskou přihlášku podal v Ústeckém kraji. Vede také spolek Nespokojení.

Česká strana sociálně demokratická změnila název na Sociální demokracii (SOCDEM) loni v červnu, a to po 30 letech. Volfová posléze oznámila, že svou Českou suverenitu přejmenovala na Českou suverenitu sociální demokracie a bude využívat zkratku ČSSD. Šéf SOCDEM Michal Šmarda to tehdy označil za jednoznačné porušení ochranné známky, jeho strana podala žalobu.

V rejstříku politických stran a hnutí je uskupení Volfové nyní vedeno pod názvem ČSSD –Česká suverenita sociální demokracie se zkratkou ČSSD.