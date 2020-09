Dřu, aby bylo poznat, že mám přirozený talent, říká zpěvák Dan Bárta

Dan Bárta navrhl rozhovor po mailu. Ty končí často průšvihem. Jenže tady výjimka potvrdila pravidlo. „Je to praktický. A mám čas si promyslet, co a jak chci říct,“ vysvětlil desetinásobný držitel ceny Anděl v kategorii zpěvák roku, který vystupuje s kapelou Illustratosphere a je členem skupiny J.A.R.

Jak byste sám představil svoje nové album Kráska a zvířený prach, čím se liší od těch předchozích?

Šmarjápano, no dobře. Je to jedno z­ nejlepších alb, který jsem kdy natočil. Který jsme kdy natočili. Ucelený, nepřesnažený, otevřený, pevný, takový ryzí. Vkradla se nám do něj velkorysost i odevzdanost. Mám z něj radost, udělali jsme ho dobře.