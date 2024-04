Aplaus napříč generacemi. Hvězdou Metronome Prague bude zpěvačka Raye

Než britská zpěvačka a skladatelka Raye prorazila jako sólistka, psala písně pro Beyoncé, Rihannu, Johna Legenda nebo Ellie Goulding. Její singl z roku 2022 Escapism prorazil na sociální síti TikTok a dostal se na vrchol hitparád. V následujícím roce se ještě většímu úspěchu těšila skladba Prada z jejího debutového alba My 21st Century Blues. Letos se zapsala do historie Brit Awards, když sedm nominací proměnila v šest cen, což se na udílení tohoto ocenení stalo poprvé. Mimo jiné získala jako první žena cenu za nejlepšího skladatele.

„Když nechala Raye nedávno ve vyprodané londýnské O2 areně hlasovat publikum potleskem dle různých generací, aplaus ukázal, že zastoupení publika od 15 do 60 let bylo velmi rovnoměrné. Dost pravděpodobně tomu tak bude i na letošním Metronomu,“ uvedl producent festivalu David Gaydečka.

Vedle Raye se mohou návštěvníci letošního ročníku těšit i na další britské interprety. Například dívčí kapelu The Last Dinner Party nebo zpěváka a skladatele Michaela Kiwanuku, který ve své tvorbě kombinuje soul, jazz, blues a folk. Ve zrekonstruovaném areálu vystoupí s narozeninovou show v rámci oslav pětadvaceti let na scéně kapela Kosheen. Další už dříve oznámenou hvězdou Metronome Prague je duo Milky Chance.

Z českých interpretů vystoupí například Janek Ledecký, který společně s kapelou 333 chystá pro závěrečný den festivalu poctu věnovanou Bobu Dylanovi s názvem Mr. Everest, nebo Michael Kocáb, který na festivalu oslaví 70. narozeniny.

Festival Metronome Prague se spojil se studentským projektem Kreativní kampus, který zajistí divadelní program. Prostor dostane i výtvarné umění, návštěvníci si budou moci prohlédnout v Křižíkových pavilonech díla sochařů Anety Filipové a Michala Gabriela. Michal Škapa pak speciálně vytvoří dílo pro letošní ročník festivalu. Součástí festivalu je i zóna věnovaná neziskovým organizacím, debatní stan Opero a pro nejmenší návštěvníky budou připraveny sportovní aktivity, hry či divadlo.

V programu bude také podcast My děti za stanice 2020, Fakta X, Nový svět, Čestmír Strakatý nebo dvojice Dobrovský & Šídlo z produkce Paměti národa. S živým podcastem K.O. vystoupí také Oto Klempíř z kapely J.A.R.

„Vážím si toho, že se svým pořadem vystoupím na festivalu Metronome Prague a těším se na to. Živý podcast je něco jiného, než když sedíte v klidu studia a nikdo na vás nekouká. Ale v tom je to kouzlo, když vidíte, jak na vás a na to, co říkáte, lidé reagují,“ řekl osobitý textař a performer Klempíř.