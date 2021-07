Aneta Langerová, Lenny, Ivan Hlas a další vystoupí k poctě Ivana Krále

„V roce 2020 jsme Ivanovi chystali velké vystoupení, jenže v únoru zemřel. Tehdy jsme se spontánně dohodli s jeho ženou Cindy, že uspořádáme na jeho počest koncert. Dodnes mu ho dlužíme a jsem rád, že teď tento dluh splatíme společně s celou řadou muzikantů a spolupracovníků, se kterými Ivan hrál a tvořil,“ říká David Gaydečka z festivalu Metronome Prague, jehož letošní podoby zvané Warm Up bude součástí i vystoupení Forever Král.

Koncert připomene nejslavnější písně napříč Královou kariérou, jež sám napsal, produkoval nebo se na nich podílel coby interpret. S doprovodnou kapelou, kterou pro tuto příležitost sestavil Králův dlouholetý spoluhráč kytarista Jan Ponocný, vystoupí například Aneta Langerová, Ivan Hlas a Lenny.

„Existuje jen málo českých hudebníků, kteří nemají svou historku s Ivanem Králem. A které zejména v devadesátých letech jeho zkušenosti, přirozené muzikantství a pracovitost zásadně neovlivnily,“ vysvětluje základní myšlenku koncertní pocty Králův životopisec Honza Vedral z časopisu Headliner, jenž se podílí na dramaturgii koncertu.

„K poctě se proto přidají i hudebníci mladší generace, kteří svojí interpretací podtrhnou Ivanův hudební odkaz až do současnosti. Protože on je zkrátka forever Král,“ dodává Vedral.

Hity včetně Dancing Barefoot, Bang Bang, Pumping for Jill, Because the Night, Mám svůj stín nebo Winner Takes All a řadu dalších odzpívají téměř dvě desítky interpretů. Známé melodie a riffy v novém podání doplní vzpomínky Králových slavných hudebních souputníků a spolupracovníků ze světové i tuzemské scény.

Koncertní poctou Forever Král vyvrcholí týden akcí zasvěcených Ivanu Královi. Ten zahájí 7. září od 14 hodin debata o vztazích na česko-americké hudební scéně v knihovně americké ambasády, již bude moderovat publicista Ondřej Konrád.

O den později od 18 hodin se přátelé a fanoušci mohou přijít s Ivanem Králem rozloučit na zádušní mši do Týnského chrámu. „Vzhledem ke stopě, kterou zanechal v rockové historii, jsme podali návrh, aby po Ivanu Královi byla pojmenována nová pražská ulice,“ dodává Gaydečka.

Ivan Král se po emigraci do Spojených států prosadil coby muzikant v New Yorku a stal se součástí tamní nezávislé hudební scény. Hrál, natáčel a skládal pro Patti Smith Group, byl kapelníkem Iggyho Popa a jeho písně měli v repertoáru i David Bowie nebo U2. Do Československa se vrátil po sametové revoluci a stal se nenápadným, ale s odstupem času o to důležitějším architektem zvuku tuzemského popu a rocku.

Jeho podpis nesou alba Lucie, Mňágy a Žďorp, Alice, Mira Žbirky, Lenky Dusilové, Janka Ledeckého i Jiřího Suchého, z jehož semaforských písní s oblibou čerpal. Zemřel 2. února 2020 ve věku 71 let v Ann Arbor v Michiganu.