RECENZE: I v syrovém, nehotovém stavu je Ivan Král mistrem rockové písničky

Je třeba mít na paměti, že Undiscovered není „hotová“ řadová deska Ivana Krále, ale sbírka demonahrávek, rozpracovaných črt, melodií. Pohled do kuchyně. Při poslechu máme dojem, jako bychom s ním seděli v pokoji a on nám přehrával zárodky budoucích písniček.



Máme hrubou stavbu, která už navždy čeká na omítku, okna, záclony, zahrádku za domem. Neznamená to však, že bychom se z ní nemohli těšit. I polotovary mají své kouzlo a připomínají Králův talent na šlapající, gruntovní rockové písničky a také tklivé balady.

Úvodní kousek Talk To Me už známe jako Lazy Girl z alba 2018. Zde zní v syrové, neučesané podobě, se ztrácejícím se zpěvem v refrénu. Podobně spontánně a nedodělaně působí i další skladby – logicky. Člověk má při poslechu nutkavou potřebu si představovat, jak by zněly v podání kompletní kapely, která by jim vtiskla šťávu a energii. Evidentní je to třeba v případě I Fell For You, kterou Král zpívá nejistě, jako kdyby si ještě nebyl jistý její konečnou podobou.

Ale co je důležitější – takřka všechny písničky v sobě mají potenciál, zdravé melodické jádro, grunt muzikanta, který moc dobře věděl, co a jak.

Třeba Always Been You je prostě klenot, esence Králova přístupu k hudbě. Dokázal, co je dáno jen málokomu – napsat skladbu, která zní tak přirozeně a samozřejmě, až máte pocit, že je tu s vámi odjakživa. A kroutíte hlavou, proč na něco tak geniálně obyčejného někdo už dávno nepřišel.

I zdánlivě klišovitá rock’n’rollová odrhovačka Love And Sex má působivou atmosféru zakouřeného baru a v sobě kus svůdného napětí. Že neexistuje otřepanější název než Love And Sex? Může být, ale ruku na srdce, copak rockeři myslí na něco jiného? Pro pořádek však dodejme, že autorkou daného textu, stejně jako všech ostatních, je Králova manželka Cindy Hudson, která album uspořádala.

Undiscovered Ivan Král Hodnocení­: 65 %

V bookletu popisuje, jak společně s Ivanem Králem rozpracované písničky podrobovali poslednímu testu, který spočíval v tom, že musely znít skvěle při rychlé jízdě autem, kdy je přehlušuje vítr fičící dovnitř otevřenými okny.

Možná i v tomhle přístupu spočívá kouzlo Královy hudby. Je v ní svoboda, radost, „take it easy“ přístup. Nemordoval se s každou notou, aby zněla dokonale, šlo mu o pocit.

Prostě buď TO tam je, nebo není. Ivan Král. který zemřel před rokem, 2. února 2020, tam TOHO měl opravdu vrchovatě a dokazuje to i posmrtná, spíše raritní deska pro všechny jeho věrné.