Hlavní hvězdou festivalu Metronome Prague 2022 bude Nick Cave

Nick Cave v postupně ohlašovaném programu doplňuje britské indiepopové duo Oh Wonder a amerického zpěváka a skladatele Becka. Limitovaná serie třídenních vstupenek je již nyní v prodeji na www.metronome.cz.

Sláva Nicka Cavea je celosvětová, v Česku však má tento originální tvůrce mimořádnou posluchačskou základnu a už od začátku devadesátých let bývá k vidění na českých pódiích pravidelně. Tuto sérii zahájily vyprodané koncerty v letech 1992 a 1993 v pražské Lucerně, které dodnes pamětníci rádi zmiňují jako silné zážitky „velkého devadesátkového mejdanu“. Ostatně, ani sám Cave nezůstal vůči tehdejšímu geniu loci svobodné Prahy imunní: na albu Let Love In z roku 1994 najdeme píseň Thirsty Dog, inspirovanou pražskou hospodou Žíznivý pes.

„Slíbili jsme hudebním příznivcům, že Metronome Prague 2022 bude. Slíbili jsme všem trpělivým držitelům vstupenek velké překvapení. Věřím, že stejně jako my mají z této novinky velkou radost. Účast Becka a Nicka Cavea na programu jedné akce, to je vskutku raritní hudební událost. Nyní přidáváme do prodeje další avšak kapacitou omezený počet cenově zvýhodněných vstupenek na celou akci. Vedle hudebního programu mohu již nyní garantovat, že všechny koncerty proběhnou ve velice exkluzivním a komfortním areálu aktuálně renovovaného pražského Výstaviště. Jsem rád, že se máme konečně na co těšit,“ komentuje potvrzení účasti Nicka Cavea s Bad Seeds jeden z producentů David Gaydečka.



Hudební dráha Nicka Cavea je spojená s garážovým kapelami The Boys Next Door a The Birthday Party. Posléze zformoval doprovodnou skupinu The Bad Seeds, v jejímž čele stojí dodnes. Prošlo jí mnoho inspirativních muzikanzů a silných tvůrčích osobností, například Mick Harvey nebo Blixa Bargeld, předák německých Einstürzdene Neubauten.



Natočil alba jako The Good Son (1990), Henry’s Dream (1992), Murder Ballads (1996), The Boatman´s Call (1997), Push the Sky Away (2013) Ghosteen (2019) nebo letošní Carnage, kterou zrealizoval s dlouholetým spolupracovníkem Warrenem Ellisem.