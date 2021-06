Britská kapela Morcheeba zahraje letos v září v pražské Stromovce

„Na poněkolikáté odkládaný ročník Metronome Prague si ještě rok počkáme. Přichází ale čas to už trochu nažhavit a sejít se na unikátních hudebních akcích. Metronome Prague Warm Up bude na konci sezony jednou z možností, jak se naživo natěšit na rok 2022, kdy se hudební scéna vrátí v plné síle. Jako jedna z prvních zahraničních kapel dorazí do Prahy už letos v září kapela Morcheeba s novým albem Blackest Blue,“ říká jeden z pořadatelů akce David Gaydečka.



Morcheeba působí na hudební scéně od roku 1996, kdy vydala debutové album Who Can You Trust?. Založili ji bratři Godfreyové – Ross (kytara) a Paul (elektronika) – společně se zpěvačkou Skye Edwards. Jejímu zvuku dominovala elektronika, k níž ale přimíchali další vlivy. „Použili jsme všechno, co nám připadalo správné. Z padesátých let jsme si vzali blues, z šedesátých psychedelii, ze sedmdesátých dub reggae, z osmdesátek electro a z let devadesátých hip hop,“ říká Ross Godfrey. Morcheeba dnes funguje jako duo tvořené právě Rossem Godfreyem a Skye Edwards.



Skupina byla také jediným zahraničním hostem koncertu Národ sobě – kultura tobě, který proběhl v přímém přenosu České televize letos v únoru. Ross Godfrey a Skye Edwards se připojili online a ve světové premiéře zahráli píseň z aktuální desky Blackest Blue.



Vstupenky na třídenní akci Metronome Warm Up jsou k mání na stránkách metronome.cz/warmup nebo v předprodejní síti GoOut.cz.