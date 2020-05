Houslistka Tydlitátová: Koncertní síně jsem vyměnila za pokladnu v Lidlu

Přes čtvrtstoletí jste vyhledávanou hráčkou na barokní housle. V roce 1992 jste stála u zrodu souboru Musica Florea, hrajete s barokním orchestrem Collegium 1704 a dalšími úzce specializovanými hudebními tělesy, ale jakmile byl vyhlášen nouzový stav, začala jste si hledat náhradní zaměstnání...

Bylo to celkem jednoduché rozhodování. V momentě, kdy 11. března zavřeli školy, padl mi kompletně celý měsíc březen i duben, všechna vystoupení. I ze situace v jiných státech mi bylo jasné, že to je teprve začátek, a vůbec jsem nepředpokládala, že by mi jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná, tedy živnostník, pozn. red.) přišla nějaká pomoc od státu. Když se takhle živíte dlouho, jste zvyklá postarat se o sebe sama. Takže mi bylo jasné, že musím velmi rychle začít hledat nějakou práci na překlenovací dobu. A od svého dospělého syna, který pracuje právě v Lidlu, jsem věděla, že zažívají největší nápor lidí a zároveň mají úbytek pracovních sil a potřebují každou ruku.