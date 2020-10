Palestinec z Mostu miluje metal, proslavil se jako houslový virtos

Jak se vám s vaším příjmením žije v našich končinách?

Nikdy jsem se s žádnými předsudky nesetkal. Přehnané protiarabské nálady jsou hlavně záležitostí internetových diskusí. Myslím, že v běžném životě mají lidé více soudnosti. Můj otec pochází z Palestiny. Studoval v Plzni medicínu, tam se potkal s mou matkou. Poté se spolu odstěhovali do Jeruzaléma, kde jsem se narodil a prvních pět let žil. Po rozvodu rodičů jsme se se sestrou a matkou přestěhovali do Čech. Arabsky jsem mezitím bohužel zapomněl, ale do Jeruzaléma za otcem pravidelně jezdím.