Spousta lidí tvrdí, že se v současné době nudí. Máte čas na nudu?

Asi od třinácti let jsem nezažil stav nudy. Nevím, co to je. Buď něco užitečného dělám, nebo odpočívám. A to je taky strašně důležitá činnost. Jak se říká u muzikantů, pauza hraje. Tato pauza má vysloveně léčivé účinky.