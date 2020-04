Lucka Vondráčková mě nadchla, přepsala jsem pro ni roli, říká režisérka Hirsch

, aktualizováno

Patří v zahraničí mezi uznávané české režiséry. Za své krátkometrážní filmy The Guilt List a Beyond Her Lens už získala přes 40 cen na festivalech po celém světě. Přesto ji v domácích vodách zaznamenali jen převážně filmoví fajnšmekři. Ale ani sama Tereza Hirsch (31) se nesnaží být mediální hvězdou a rozhovory dává zřídka.