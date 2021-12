Do českých kin dorazí norská Popelka i s diskutovaným polibkem dvou mužů

„Stále platí, že Bontonfilm do filmu a do jeho podoby žádným způsobem nezasahoval. Zároveň chceme oznámit, že do českých kin bude film uveden v takové podobě, v jaké byl promítán v kinech v Norsku,“ uvedl za Bontonfilm společně s prohlášením jeho mluvčí Lukáš Vedral.

V prohlášení se vysvětluje, že existuje skutečně jen jedna verze snímku. Producenti a distributoři tak důrazně popírají spekulace, že se v českých kinech měla objevit verze bez scény zachycující polibek dvou mužů. „Zájemcům, kteří chtěli snímek uvést o Vánocích 2021, byla pro extrémní načasování poskytnuta pracovní verze ve stejné délce, aby bylo možné urychlit proces dabingu. To není nic neobvyklého. Bohužel nebylo dostatečně jasně řečeno, že jde o pracovní verzi,“ vysvětlují tvůrci.

Norsko, Německo, Polsko, Rakousko, Česká republika a Slovensko tak prý obdrží stejnou verzi. Snímek tři přání pro Popelku, kterým norští tvůrci vzdávají poctu populárnímu Vorlíčkovu filmu Tři oříšky pro Popelku, by měl do českých kin dorazit 23. prosince.

V norské předělávce, kterou Vorlíček před časem odmítl sám točit, ale poskytl k ní práva, titulní roli po Libuši Šafránkové převzala popová zpěvačka Smeplass, vystupující pod jménem Astrid S.