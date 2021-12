Polibek mužů by už v roce 2021 neměl budit kontroverze, říká nová Popelka

Remake pohádky s Libuší Šafránkovou v hlavní roli mohl natočit její režisér Václav Vorlíček ještě za svého života. Nabídku však odmítl. A tak se nové verze filmu ujala norská herečka a režisérka Cecilie A. Mosli.

Tři oříšky pro Popelku jsou pohádkový klenot nejen v Česku, ale třeba i v Německu nebo v Norsku. Cítila jste kvůli tomu nějaký tlak?

Naprosto! Když zná předlohu filmu, který točíte, tolik lidí, je to velká zodpovědnost. Přistupovala jsem k práci s co největší úctou a respektem. Prozatím slýchám jen samé kladné reakce, tak mám radost.

Co vy a původní Popelka? Sledovala jste ji od dětství?

Tři oříšky pro Popelku jsou u nás v rodině na programu každé Vánoce. Přímo miluju scénu, ve které se Popelka a princ poprvé setkají a hrají si na schovávanou v lese. Má to velké kouzlo.

Inspirovala jste se nějak hereckými výkony z původního filmu?Samozřejmě, všichni tam pro mě byli velkou inspirací. Já ale cítila, že si musím najít svou vlastní interpretaci a nový přístup k Popelce. Nikdo už ji totiž nemůže zahrát znovu jako Libuše Šafránková... Stejně jako ji nikdo už nikdy nezahraje jako já.

Tu vaši interpretaci mnozí charakterizují jako „feministickou“. Co to pro vás znamená?

Femisnimus je o rovnoprávnosti a rovných příležitostech. Myslím, že Popelka je velice láskyplnou osobou, která si přeje, aby bylo s každým zacházeno spravedlivě. Její činy jsou toho důkazem. Bojuje za své právo na šťastný život a hlavně za právo milovat člověka, po kterém opravdu touží!

Co nového jste do filmu přidali?

Ukazujeme, jak se Popelka zastává všech okolo, jen sama sebe ne. Myslím, že spousta lidí má tendence se takto chovat. Někdy je prostě těžké najít svůj vlastní hlas a zastat se sám sebe. Cítím, že je mnohdy jednodušší ozvat se a postavit něčemu, když se mě to přímo netýká.

Některé pobouřilo, že se ve filmu líbají muži. Co na to říkáte?

Upřímně, dost mě naštvalo, že ještě v roce 2021 může být kontroverzní scéna, ve které se líbají dva muži. Nemělo by to tak být. Do toho filmu to patří. Je důležité ukázat už malým dětem, že mohou milovat, koho chtějí. Láska nezná pohlaví.

A na závěr, samozřejmě kromě Popelky, jaké další filmy máte spojené s vánočním časem?

Těch je spousta! Miluju film Prázdniny, Sám doma, Láska nebeská a pak taky norský seriál od Netflixu Vánoce u našich.