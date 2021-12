V norské Popelce chybí polibek mužů. Bontonfilm se brání nařčení z cenzury

„Musíme se ohradit proti nařčením z toho, že bychom jako Bontonfilm cenzurovali norskou verze Tří oříšků pro Popelku, kterou budeme uvádět do kin na Vánoce pod názvem Tři přání pro Popelku, a jakkoliv do ní zasahovali. Nikdy by nás takový krok nenapadl a ani bychom neměli právo takový krok udělat,“ uvádí v oficiálním prohlášení Bontonfilm.

Český distributor totiž prý dostal mezinárodní verzi filmu vycházejícího ze slavného snímku Václava Vorlíčka. Film určený pro distribuci mimo Norsko totiž moment polibku dvou mužů vůbec neobsahuje. „Fakt je, že existují dvě verze filmu, pro Norsko a pro ostatní země, které se právě v krátkém polibku dvou mužů liší. Nad otázkou, proč se liší, můžeme už jen spekulovat. My osobně se domníváme, že jde o projev nedůvěry a obavu, že by takový moment diváci mimo Norsko nepřijali,“ uvádí filmový distributor.

Bontonfilm dále upozorňuje, že negativní ohlasy na nedávno zveřejněnou reklamu norské pošty dávají těmto obavám za pravdu. „Zároveň víme, že tato situace je velkým dilematem i pro norského producenta filmu a svolení k upravené mezinárodní verzi dal právě z obav o dopad takového kratičkého momentu na celý film,“ uvažuje distributor a dodává, že se pokusí do českých kin dostat norskou neupravenou verzi.

„Myšlenka cenzury ze strany Bontonfilmu je naprosto nesmyslná a některá obvinění na toto téma přesahují únosnou míru. Nikdo z těch, kdo si dal práci se silným vyjádřením na náš účet, si nedal práci se zeptat, jak se věci skutečně mají a cokoliv si ověřit. Vyjádření jsou vykonstruovaná na základě stručné zmínky v jednom článku k filmu,“ dodal k vyjádření mluvčí Bontonfilmu Lukáš Vedral.

„Chápeme, že téma vystřiženého momentu budí vášně, ale obvinění Bontonfilmu z takového kroku jsou neopodstatněná, nepravdivá a jsou založená pouze na vlastních smyšlenkách,“ doplnil.

Snímek by měl do českých kin dorazit 23. prosince.