RECENZE: Zvláštní dar. Hellboy uspává, přestože pořád něčím mlátí

11:55 , aktualizováno 11:55

Jmenuje se sice stejně, ale zdaleka to není zábavně dojemný hromotluk, jehož před patnácti lety stvořil režisér Guillermo del Toro. Nový Hellboy nemá ani humor, ani poezii, zato je do patnácti let nepřístupný.