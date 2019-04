DO KINA: Samí staří dobří známí. Silák Hellboy, trabanty i zviřátka

Do kina Sledovat další díly na iDNES.tv

Pod názvem Trabantem tam a zase zpátky se loučí žlutá výprava, jejíž poslední etapa vede z Indie přes Nepál, Himálaj, Pákistán a Čínu konečně domů. Tým Dana Přibáně zvládne pětitisícovky i policejní manévry.

Horor Řbitov zviřátek, ve kterém hlavní roli vytvořil Jason Clarke, vznikl podle slavné předlohy Stephena Kinga třicet let poté, co byla zfilmována poprvé. A napovídá, že vzdor zármutku je lépe mrtvé nechat mrtvými.

Romantický snímek After: Polibek se označuje za Padesát odstínů šedi pro náctileté. Vzorná studentka se zamiluje do mladíka s nejhorší pověstí. Na počátku inspirace autorčiny ságy stála skupina One Direction.

Rohatý komiksový hrdina Hellboy už má za sebou verze hrané i animované, nyní se vydá do Londýna kvůli oživlé čarodějnici z artušovské legendy. Titulní roli převzal David Harbour.

Nenápadnou, ale příjemnou ozdobou týdne je Mirai, dívka z budoucnosti, japonský animovaný příběh nominovaný na Oscara. Jeho čtyřletý hrdina se musí vyrovnat s narozením sestřičky. Ukázky a komentář najdete na videu.