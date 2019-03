RECENZE: Muslimská superhrdinka chce vepřové. Ms. Marvel proti korektnosti

Začíná to nadějně a hlavně nekorektně. Muslimka Kamala Khanová alias Ms. Marvel v bufetu čichá ke grilovanému sendviči se slaninou, seč jí receptory stačí. Do pohanského masíčka, jak sama říká, se však zakousnout nemůže. Její rodina se i ve Spojených státech pevně drží pravidel své víry. A to Kamalu, milovnici komiksů, počítačových her a americké popkultury, trochu štve.

Pochopení ve svém okolí hledá těžko. Nejbližší přítelkyně Nakio se k celému problému staví o něco racionálněji a starší bratr Kamaly se modlí od rána do večera, prý aby se vyhnul hledání práce. Vytoužený život americké teenagerky, jež chodí po večírcích a užívá si prvních lásek, je proto na míle daleko.

Khanové tak vinou pákistánských kořenů nezbývá nic jiného než pravidelně unikat do světa superhrdinů – Avengerů. Až se jedním z nich opravdu stane. Brzy však pochopí, že ani bujné poprsí, ani blonďatá hříva nebo boty na podpatku jí spokojenost nezajistí. Protože i superhrdinům táhne pod sukni.



V rodném Jersey City tedy kromě nově nabytých schopností musí pochopit i vlastní identitu. Aktuálně vydaný komiks s podtitulem (Ne)normální ve spolupráci nakladatelství Paseka a Crew právě tyto začátky Ms. Marvel zachycuje.



Ms. Marvel: Nenormální G. Willow Wilsonová přeložila Anna Křivánková Nakladatelství Paseka, 2019, 120 stran Hodnocení­: 65 %

Překladu se ujala Anna Křivánková, které se povedlo český text citlivě proložit arabskými výrazy a pro milovníky detailů do některých oken schovat pár příjemných vtipů. Ačkoli nekorektnost z příběhů postupně mizí a přetavuje se v typicky marvelovský situační humor, podařilo se G. Willow Wilsonové vytvořit hrdinku, jejíž příběh je založen i na silném osobním příběhu a zase tolik nezavání americkým velikášstvím. Přestože někteří vedlejší hrdinové působí zbytečně zkratkovitě, jako by snad komiks neunesl i něco víc než „toho machýrka ze školní chodby“ nebo „třídní krásku“.



Nicméně šance, že Marvel nyní v Česku osloví více mladých dospívajících dívek, se zvyšuje. Navíc ve chvíli, kdy do tuzemských kin souběžně vstupuje snímek Captain Marvel, jehož svět se s tím Kamaliným mnohdy propojuje.