Jude Law si považuje natáčení s Marvelem jako pozvánky na elitní večírek

Jejího leteckého mentora pak hraje držitel dvou oscarových nominací i ceny z karlovarského festivalu Jude Law.



Svůj první vstup do komiksové říše značky Marvel popsal Law následovně: „Bylo to tak vzrušující jako pozvání na elitní večírek. Posledních několik let slýcháte o lidech, kteří se takového večírku zúčastnili, některé z nich znáte a obdivujete, ale vás pořád ještě nepozvali – takže když pozvánku konečně dostanete, je to velice příjemné.“



Uznávaný představitel seriálového Mladého papeže si však musel doplnit žánrové mezery. „Chtěl jsem se stručně seznámit se všemi postavami. Takže mi poslali nějaké materiály, které jsem si přečetl. Pak jsem se spoléhal na scénář, k němuž jsem přistupoval jako ke každému jinému literárnímu dílu.“



Nicméně přiznal, že měl i jednu výhodu. „Když jsem byl malý, byl Captain Marvel nejoblíbenější komiksovou postavou mého otce. Takže mi mohl dokonale popsat jak původní mužskou verzi, tak novější verzi ženskou. A věděl naprosto přesně, co je moje postava zač. Vlastně tady tatínka jen zastupuji,“ žertuje Jude Law, který ztvárnil velitele Hvězdných sil.



„Vede složku speciálních jednotek armády, a navíc je učitelem Carol Danversové,“ zmiňuje Law hlavní superhrdinku, pilotku, která s malou skupinkou spojenců musí vstoupit do galaktické války mezi dvěma mimozemskými rasami, jež zasáhne i naši planetu.



Podle Larsonové se postava Carol podobá všem letcům, kteří se také zpravidla musí spoléhat jen sami na sebe. „Ale navíc ji ozvláštňuje fakt, jak svůj smysl pro humor kombinuje s vysokou inteligencí a se schopností vypořádat se s jakoukoliv výzvou, před kterou ji postavíte. Poté, co jsem navštívila leteckou základnu, jsem si uvědomila, že vojenští piloti jsou přesně takoví,“ soudí herečka, pro niž se první zkušenost s komiksem stala zároveň vstupenkou do letecké profese.



Carol hodně zvracela

Když popisuje své zážitky během výcviku, na rovinu herečka přiznává: „Hodně jsem zvracela. Všichni piloti mi vysvětlovali, že to rozhodně nemám nikomu líčit, že to se nemá, ale já jim na to řekla, že se za nic nestydím. Podstoupili jsme simulaci bojových manévrů, takže to s námi pořádně zamávalo. Můj pilot byl úžasný, dosáhli jsme až 6,5 g,“ líčí leteckou hantýrkou vysoký stupeň přetížení.



Až poté, co si Larsonová vyzkoušela pilotování na vlastní kůži, vrátila se do studia. „Když jsme pak před kamerami předstírali výkrut, dokázala jsem si naprosto přesně vybavit, jaké to doopravdy je, jak se u toho cítíte, jak namáhavě dýcháte. Doufám, že právě takové drobnosti budou na plátně patrné, takže si jich divák všimne. Že to bude působit reálně,“ věří herečka.

Děj v pořadí jedenadvacátého snímku z produkce Marvel Studios je zasazen do 90. let. Film režírovali Anna Bodenová a Ryan Fleck, jejichž tandem má za sebou snímky Sugar, Něco jako komedie či Hazardní hráči. Obsazení doplňují Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Clark Gregg nebo Annette Beningová.