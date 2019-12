Amundsen je pro Nory modla, pohoršil jsem je, říká režisér Sandberg

V Norsku snímek Amundsen, který se točil i v Česku, způsobil menší poprask. Divákům se nelíbilo, že režisér haní národního hrdinu. „Já ho však pouze ukazuji v novém světle,“ odmítá kritiku Sandberg, jenž loni režíroval pro studio Disney pátý díl Pirátů z Karibiku s podtitulem Salazarova pomsta.

Opravdu jste nečekal smíšené reakce diváků?

Měl jsem je čekat. Jedni si film prostě zamilovali, druzí byli pohoršeni. Já sám chtěl Amundsena ukázat v různých situacích. Jak se chová, když je sám, jak o něm mluví bratr, se kterým měli problematický vztah, nebo co naopak říká snoubenka, která jej bezbřeze miluje. Pohledů je mnoho a všechny jsou trochu pravdivé.

Co tedy Norům tak vadilo?

Víte, Roald Amundsen je pro většinu Norů absolutní modlou, národním hrdinou. Podařilo se mu dobýt jižní pól šest let poté, co se Norsko osamostatnilo. Lidé si tehdy nebyli jistí svou identitou. Nevěděli, na co být hrdí. A on jim to dal. Dokonce na chvíli zastínil Velkou Británii, která byla tenkrát na vrcholu síly a moci.

Amundsen není váš první film založený na skutečnosti. Co vás na vyobrazování reality tolik baví?

To má hned několik důvodů. Zaprvé skutečný život má pro mě větší sílu než fikce. Zadruhé se pořád snažím porozumět životu i lidem. Samozřejmě se nedá lidská existence sesumírovat do dvou hodin, mohu se však alespoň zamyslet nad tím, proč se některé věci udály tím či oním způsobem. Je to hodně odlišné od fikce, kde musíte všechno vymyslet.

Ale nejste pak hodně omezený?

Ne, umělec se do příběhů promítne pokaždé, aniž by o tom věděl. A mít nějaká pravidla rozhodně není na škodu. Já si vždy stavím hranice, aby se mi příběh nerozmělnil.

Stavěl jste si hranice i u Pirátů?

To víte, že ano. I v případě velkolepých podívaných, jakými jsou Piráti, si musíte pohlídat lidský rozměr příběhu. Měl by diváky oslovovat a disponovat uvěřitelnými nebo alespoň zajímavými postavami.

Dělá se to lépe, když má režisér za zády velké filmové studio s tučným rozpočtem?

Je pravda, že u Pirátů jsem si mohl dovolit skoro cokoliv. Rozpočet byl téměř nelimitovaný. Ale nebudu přehánět. Byla to zábava, skutečná horská dráha, kde jsem si mohl vyzkoušet věci, které by jinde nešly. Na druhou stranu jsem pak byl u Amundsena rád, že jsem zase mohl točit dialogy, které trvaly déle než dvacet sekund.

Takže už žádný velký hollywoodský trhák neplánujete?

Ale kdepak, rád bych zůstal u obou typů filmu.

Johnny Depp si postavu kapitána Jacka Sparrowa z Pirátů chrání. Dá se pak vůbec takový člověk režírovat?

Měnit jej rozhodně nejde, na druhou stranu se Depp snaží Jacka pokaždé někam posunout. Aby byl napínavější, vtipnější nebo tajemnější. A v tom jsem mu pomohl. Je to velmi inteligentní a velkorysý herec, takže se s ním pracovalo skvěle.

Co kdyby měl Amundsen stejný rozpočet jako Piráti?

To bych snad ani nepotřeboval, ale vynásobit Amundsenův rozpočet dvěma, dostaneme se k zajímavější částce. Rozhodně bych utratil víc za akční scény, havárie letadel nebo komparz. Luc Besson, který produkoval můj první film, však říkal, že i když měl na svůj film veškeré prostředky a všechna rozhodnutí učinil sám, stejně nenatočil svůj nejlepší film. Možná to kouzlo spočívá v kompromisu.

Neplánujete natočit nějakou severskou detektivku?

Zatím ne, ale určitě bych rád.