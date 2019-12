RECENZE: Čelit vrahům se dá důvtipem, ale také vtipem, stvrzují nové detektivky

V troskách tornáda - 70 %

Také sedmá česky vydaná kniha Lindy Castillo o Kate Burgholderové, policejní náčelnici v ohijském městečku Painters Mill, zavede do komunity amišů, odmítajících moderní vymoženosti včetně automobilů. Hrdinka k nim kdysi patřila a dodnes čelí jejich nevraživosti. Projeví se to i při zkoumání kostí objevených poté, co městečko zpustošilo tornádo.

Ostatky jsou staré třicet let a Kate zjistí, že patří oběti vraždy. Čím více se blíží k pravdě, tím je ohroženější, kdosi po ní občas střílí. Navíc se přidá komplikace v osobním životě – nečekané a nechtěné těhotenství. Castillo stejně jako v předchozích dílech série zaujme nejen dějem, ale i psychologicky propracovanými postavami.

Inspektor s velkým ptákem - 70 %

Název románu českého autora Františka Niedla sice může svádět k různým výkladům, ale ptákem je téměř metrový papoušek, který se v Severní Karolíně přidá k inspektorovi Timothymu Prévitovi. Newyorský policista je tam vyslán jako volavka během vyšetřování spiknutí, ohrožujícího národní bezpečnost Států.

Samozřejmě, kniha je napínavá, ale především úžasně zábavná. Prévita okolí většinou považuje za pitomce a nedovede si vysvětlit, že má na kontě takový počet objasněných případů. Třeba dokázal zcela sám vypátrat vraha žen a zneškodnit ho hasicím přístrojem, který mu hodil na záda. Ani osm pachatelů hromadné vraždy, skrývajících tváře pod maskami Sněhurky a sedmi trpaslíků, si na něj nepřijde. A mimochodem, FBI tu zdaleka není tak zlá a neschopná, jak bývá zhusta líčena americkými spisovateli.

Úplně jiný příběh - 80 %

Začal před léty v Bretani, kde se na dovolené náhodně potká šest Švédů, a Hakan Nesser jím opět dokazuje, že patří ke klasikům severských detektivek oprávněně, ostatně za knihu dostal cenu pro nejlepší švédskou krimi roku. Po několika letech začnou účastníci pobytu umírat.

Ještě před první vraždou dostane inspektor Barbarotti jedovatě formulovaný dopis, v němž ho pachatel upozorňuje, co hodlá učinit. Ale jak ho má zastavit? A jak čelit obvinění, že ztýral bulvárního novináře? Nesser rafinovaně kombinuje pasáže vyšetřování s deníkovými zápisky a vhledem do soukromí hrdiny, čili hrozí noc probděná nad stránkami.