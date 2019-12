RECENZE: Nudný Amundsen. Oproti Dobytí severního pólu stačí vidět jednou

Polárník, dobrodruh, dobyvatel posledních bílých míst na mapě; zdálo by se, že pro napínavou podívanou neexistuje vděčnější hrdina než Roald Amundsen. Zvláště když o něm vypráví jeho norský krajan Espen Sandberg, který si příběhem jiného slavného rodáka, mořeplavce Thora Heyerdahla v díle Kon-Tiki, vysloužil vedle oscarové nominace i režii velkofilmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta.

A zprvu to skutečně vypadá dramaticky, protože úvodní záběry sledují let nad mořem pokrytým ledovými krami za bouře, po níž následuje pád stroje do bílé pustiny.

Jenže vzápětí scenárista Ravn Lanesskog přehodí výhybku směrem k salonní konverzaci, v níž Amundsenův portrét sestavují jeho bratr a jedna z polárníkových lásek. Činí tak v teple, u skleničky a důkladně – od dětských snů přes první otužilecké tréninky ve vaně či ve sněhovém závalu až po klíčovou výpravu, jejíž cíl Amundsen změní těsně před startem. „Že byl severní pól právě dobyt? Nevadí, tak jedeme na jih.“

Antarktida dokonale odpovídá charakteristice „poušti z ledu“, a kdykoli se octne v krajině sněhu, pořizuje kameraman Pal Ulvik Rokseth opravdu úchvatné záběry. Jenže takových okamžiků se vyskytuje méně než slov, na nichž stojí podstata vyprávění. Spíše z dialogů než ze situací se kreslí charakter muže, kterému nešlo ani tak o vědecké bádání jako o závodění a jenž pro své prvenství neváhal riskovat životy jiných a těžce pak nesl invektivy britských soupeřů ve stylu „sice jste vyhrál, ale jedl jste psy, kdežto naši zemřeli jako gentlemani“.

Ať inscenuje rozhovor dvojice Amundsenových blízkých, nebo výjevy z jeho profesní dráhy, působí vyprávění jednotvárně, monotónně, odevzdaně. Uspává i poté, co se stočí k jeho milostnému životu diktovanému slabostí pro vdané ženy nebo ke vztahu k dětem. Paradoxně někteří proklínají i vzácné oživení při střetu s medvědem, ba dokonce dobovou vzducholoď.

Amundsen Norsko / Švédsko / Česko, 2019, 125 min Režie: Espen Sandberg Scénář: Ravn Lanesskog Hrají: På;l Sverre Hagen, Katherine Waterston, Mads Sjøgård Pettersen, Ole Christoffer Ertvaag, Christian Rubeck, Trond Espen Seim, Vojtěch Kotek, Ida Ursin-Holm, Ruby Dagnall, Ted Otis, Eirik Evjen, Glenn André Kaada, Jonas Strand Gravli, Pavel Gajdoš, Torgny G. Aanderaa Hodnocení­: 50 %

Svým způsobem zajímavější než Amundsen je právě jeho bratr, který za slavného sourozence platí účty a tahá kaštany z ohně; ani on však kontroverzi kolem viny či neviny velitele expedice za osudy jejích členů nedovede dál než k obecné polemice plné zámlk.

Lze pochopit, že v Norsku vyvolalo zpochybňování národního hrdiny bouřlivé reakce, nic to však nemění na tom, že film o něm je nevzrušivě průměrný. Bez osobitějšího klíče pouze rozšiřuje encyklopedické heslo sdělující, že Amundsen jako první dosáhl jižního pólu a proplul severozápadní cestou kolem Severní Ameriky, že byl pionýrem polárního výzkumu vzdušnou cestou a že záhadně zahynul při pátrání po vzducholodi Italia.

Na rozdíl od cimrmanovského Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem se dá vidět jen jednou.