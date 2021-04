RECENZE: Bez okolků. Nejen o fyzických závislostech vypráví Self

Novinku nachystala režisérka Alexandra Bolfová a dramaturg Martin Hodoň. Při vzniku autorského představení přitom volně vycházeli z tvorby britské dramatičky Sarah Kane, konkrétně její hry Toužím, jejíž části volně citovali.



Podobně jako celé dílo výrazné britské autorky, i brněnský Self šokuje otevřenou výpovědí, kde bez okolků zaznívají věty, na které se leckdo jen bojí pomyslet. Ústřední postavou děje je vozíčkář v podání herce Daniela Rampáčka. „Ty mne vozíš, ty mne držíš. Vozík, to je status,“ pouští se skutečně handicapovaný herec v úvodu představení do dialogu se svým vozíčkem.

Ústředním tématem představení je totiž závislost. A podobně jako Rampáček v úvodu pojmenovává svou závislost na pomůcce pro invalidy, vykreslují tvůrci v následně se řetězících dialozích i závislosti další.

Mozaika ukazuje komplikované rodinné vazby z pohledu otce, syna, matky, ale i partnerky a partnera či třeba asistenta pro handicapovaného.

Self BuranTeatr online premiéra 29. března 2021 režie: Alexandra Bolfová hrají: Dana Jaceková, Mark Kristián Hochman, Daniel Rampáček Hodnocení­: 75 %

V silných scénách se postupně divák dostává za oponu běžného žití, do obýváků, ložnic či kuchyní, kde mohou v návalu emocí padnout nejrůznější slova i věty. „Místo abych točila filmy, točím víno,“ stěžuje si v jedné z naznačených rolí herečka Dana Jaceková a spolu s Markem Kristiánem Hochmanem diváka spletitými situacemi kolem postavy Daniela Rampáčka provedou. Jsou to právě výkony trojice herců, které vedle silných slov drží poměrně elektrizující a tíživou atmosféru, již si Self jako celek nese.

Představení se může pochlubit dobrým hudebním doprovodem, pod kterým je jako autor podepsán skladatel Pjoni. Záznamu pak dodává dynamiku střídání kamer; celkově jej ale trochu sráží horší technická kvalita. Diváci se tak mohou o to víc těšit na případné živé uvedení náročného kusu, který je druhou premiérou BuranTeatru v této podivné sezoně.