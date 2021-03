Nelze rezervovat. Cimrmani přesto bez přestání vypisují nový program

Patrně jen dvě pražské scény jsou dlouhodobě spojeny s nekonečnými frontami diváků, kteří jsou kvůli vstupenkám na nově vypsané termíny ochotni dorazit s mnohahodinovým předstihem. A třeba i se spacákem. Vedle Dejvického divadla bývalo takovou situaci samozřejmé pozorovat před Žižkovským divadlem Járy Cimrmana, kde od roku 1992 sídlí kultovní Divadlo Járy Cimrmana. Bývalo je důležité slovo, v současné době uzavřených divadel bez nějakého přesného výhledu na jejich znovuotevření totiž není proč na zemi ve Štítného ulici přespávat.



„Čas bez diváků využíváme k opravám, které byly plánovány na léto 2021. Položili jsme nový koberec ve foyeru divadla, opravují se sedadla v hledišti, sezení ve foyeru a veřejné toalety,“ hlásí z divadla jeho ředitelka Jana Rumlenová. Další velkou akcí plánovanou do kulturně vyprázdněných měsíců bude práce se zdejším divadelním archivem. „Snažíme se jej přerovnat, vytřídit ke skartaci a doplnit nezařazenými dokumenty.“

Jen si volají

Vedle diváků tak nyní v divadle chybějí i jeho největší hvězdy. „Herci Divadla Járy Cimrmana nic nechystají. Covidový čas tráví svými soukromými aktivitami nebo prací mimo divadlo. Jsou v pravidelném telefonním kontaktu, ale setkali jsme se pouze jednou před vánočními svátky,“ popisuje Rumlenová. Zdeněk Svěrák, vůdčí postava souboru, třeba právě vydal ku příležitosti svých pětaosmdesátin album Skoro všechno, kde na třech discích shrnuje veškerou sólovou tvorbu z archivu Supraphonu.

Na webových stránkách divadla lze i tak dohledat, co by se hrálo, kdyby se hrálo. „Tajemník Divadla Járy Cimrmana již od ledna připravuje na každý měsíc program, který zveřejňujeme na www.zdjc.cz. Bohužel s poznámkou „nelze rezervovat“,“ vysvětluje ředitelka scény. V neděli by tak diváci dorazili na Vraždu v salónním coupé, ve středu na České nebe.

Žižkovské Divadlo Járy Cimrmana nejsou jen členové tohoto divadla, scénu jako svou domovskou uvádějí i další menší soubory. Právě nyní zde třeba zkouší příbramské Divadlo Antonína Dvořáka, které využívá žižkovské jeviště pro své pražské působení. „Zkouší Zahraj to znovu, Same od Woodyho Allena v režii Milana Schejbala. Od dubna tu bude zkoušet Divadlo Aqualung novou inscenaci z dílny Terryho Pratchetta,“ upřesňuje Rumlenová.

Zmíněné Divadlo Aqualung je hodně aktivní i na sociálních sítích. „Natočili všechny tři Pratchetty, které mají na repertoáru a povedlo se tyto inscenace takzvaně zadat pro uzavřený firemní stream. Pro toto divadlo je z toho vzniklá finanční podpora velmi důležitá,“ upozorňuje ředitelka Žižkovského divadla. Aqualung či další zdejší soubor 3D Company zatím podle slov Rumlenové krizovou situaci zvládají. „Většina členů těchto divadel je buď zaměstnána v kamenných divadlech, nebo mají pracovní aktivity, které lze provozovat. O Cimrman English Theatre nemám od ledna informace, ale věřím, že jsou všichni v pořádku, a jakmile se začne hrát, takzvaně naběhnou,“ dodává s ohledem na další zdejší divadelní uskupení.

Nic pozitivního

„Na nás provozní zaměstnance toto období působí dost negativně. Úřední záležitosti u divadla provozujete rád, když máte odměnou večerní představení a plné hlediště. To již od října loňského roku není a opravdu strašně se nám stýská. Všem,“ dodává Rumlenová. Propouštět naštěstí divadlo nemuselo. „Máme pouze sedm pracovních úvazků a ostatní, jako například šatnáři, uvaděči, zvukaři a osvětlovači, jsou placeni od hodin; tudíž nyní neplaceni,“ vysvětluje.

„Rok 2020 jsme ekonomicky zvládli i díky našim divákům, kteří mnozí na podzim nevrátili vstupenky na zrušená představení. Do prosince mělo tedy divadlo i nějaké výnosy z tržeb, ze kterých vykrýváme mimo jiné i platy zaměstnanců,“ dodala ředitelka. Ekonomickou situaci letošního roku si však zatím předpovědět netroufá. „Musím poděkovat mnoha našim příznivcům, kteří podpořili finančně divadlo na základě uzavřených darovacích smluv. Prakticky každá koruna je pro nás nyní důležitá a potřebná. Po uzavření prvního čtvrtletí budeme mít jasnější přehled, bude to první čtvrtletí bez tržeb. Věřím, že nad námi zřizovatel městská část Praha 3 podrží ochrannou ruku,“ doplnila ještě k ekonomické situaci.

Stejně jako většina divadel po celé zemi, i Žižkovské divadlo Járy Cimrmana se upíná k blížícímu se létu a možnosti hraní pod širým nebem. „3D company připravuje letní pořad s pracovním názvem Žižkovský kabaret. Mělo by jít o povídky ze žižkovského podsvětí proložené písničkami, odehrávající se na dvoře divadla s přístupem k divadelnímu baru. Rádi bychom hráli v pravidelných dnech v průběhu celého léta,“ prozrazuje Rumlenová. 3D Company hrává na dvoře divadla každé léto, to letošní se ale produkce výrazně rozšíří.

„Divadlo Járy Cimrmana by rádo vyjelo již od půlky srpna na zájezdová představení. Naplánováno vše je, teď jen, aby to vyšlo,“ dodává ředitelka, které se na současné neradostné situaci nepovedlo najít nic pozitivního. „Je mi líto, ale já nic takového nevidím. Kdo se zamýšlí nad světem a životem lidí na této planetě, dělá to i bez covidu. A já moc nevěřím v to, že se člověk dokáže poučit z krizových situací. O tom mne přesvědčila historie,“ uzavírá.