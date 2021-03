Máma mi říkala, že bych neměla. Pohledem žen proletí téměř celým stoletím

Pod názvem Máma mi říkala, že bych neměla zde diváci uvidí inscenaci vytvořenou podle předlohy anglické autorky Charlotte Keatleyové.

„Je to objev zdejší umělecké šéfky Věry Maškové. Jsem ráda, že ji napadlo oslovit zrovna mne. Téma opravování rodinných vztahů se mne právě citelně týká,“ uvádí k novince Čermáková. Režisérka upozorňuje, že dobové zasazení pokrývající většinu 20. století je pro dílo klíčové. „Text pojednává o vztazích žen jedné anglické rodiny od začátku minulého století do konce 80. let. Mapuje tudíž na základě intimních příběhů celospolečenské klima a zabývá se také proměnlivostí módy, dobovými omezeními a zvyklostmi,“ popisuje.

V novince se představí čtveřice hereček, Radka Fidlerová, Dana Černá, Máša Málková a Sandra Černodrinská. Čermáková je známá divadelní prací pro alternativnější prostory, režírovala v MeetFactory, Divadle X10 či ve Studiu Švandova divadla. „S dramaturgyní Věrou Maškovou jsem dělala už tři jiné inscenace. Africkou královnu pro Divadlo Palace, Úsměv Dafné a Tanec smrti v Městských divadlech pražských. Vždy to bylo zajímavé a plodné setkání,“ vysvětluje, jak se dostala na scénu, kde se drží spíše klasičtějšího přístupu k činohře.

Fantazie i čarodějnictví

„Příběh je poměrně složitý s náročnými časovými skoky. Také autorka zvolila specifický způsob vyprávění a komplikovanou struktura celé hry. Myslím však, že se snažíme vyprávět co nejsrozumitelnějším způsobem, se zachováním hlavních inspirací, ke kterým patří zejména svět dětské fantazie, práce mozku umírajícího člověka, ale také čarodějnictví,“ popisuje.

Čermáková dále dokončuje se studenty DAMU absolventskou inscenaci Shakespearovy Bouře, jejíž finalizaci zdržela vládní nařízení. „Hlavně už se těším na jarní práce na zahradě a nějaký čas pro sebe. Dopoledne zkouším a odpoledne prosedím až do pozdního večera u počítače na online vyučování, jsem jedna z vedoucích Dismanova rozhlasového dětského souboru. K tomu mám ještě další práce, takže pár volných dopolední na procházku, knížku, film, dialog s někým blízkým, nebo i triviální úklid, by už bylo opravdu zapotřebí. Také už mám špatně pohyblivé oba rodiče, kteří nežijí pohromadě a tak dále. Ještě, že už taky bude jaro,“ dodává režisérka.

„Tenhle rok byl opravdu divný. Na zkouškách jsme si také docela pobrečely. Myslím, že všech se nás téma hry hluboce dotýkalo. Snad se nám podaří, aby naše poselství bylo posilující, to dnes cítím jako závazek režiséra ještě výrazněji než obvykle,“ zamýšlí se Čermáková.

Novinka pražského souboru se k divákům zatím dostane pouze online formou. Premiéru plánují na 31. března, vstupenky lze koupit ve třech cenových variantách.