Brýle pro virtuální realitu otevřely divadlo v 3D. Lidem je vozí kurýr

Pro diváky vše začne klasicky výběrem představení a vstupenky na konkrétní den. „V den konání se ale nevydávají fyzicky do divadla, náš kurýr jim přiveze balíček, ve kterém budou brýle pro virtuální realitu,“ popisuje Robin Pultera ze společnosti Brainz Studios, která projekt nachystala. Následující den si pak kurýr brýle opět odveze. Zařízení samozřejmě projde několikanásobnou dezinfekcí včetně UV sterilizačního boxu, aby mohlo putovat k dalším zájemcům.

„Zvolili jsme nejmodernější generaci brýlí, ovládají se pomocí jednoho tlačítka. V balení diváci najdou manuál, na stránkách pak bude instruktážní video. Nemusí se tedy ničeho bát. Helma je velmi komfortní i pro majitele dioptrických brýlí,“ dodal Pultera. Prodej vstupenek na virtuální představení začíná ve čtvrtek 25. března, první diváci budou moci novinku vyzkoušet v pondělí 29. března. Brýle lze zatím rozvážet pouze v rámci Prahy.

Díky tomu, že představení natočila speciální 360stupňová kamera postavená doprostřed jeviště, může divák s 3D brýlemi volně pohybovat hlavou do všech směrů a cítit se skutečnou součástí děje.

Hlavní město s novinkou oslovilo svá příspěvková divadla. „Ne každé představení se na to hodí, hledali jsme proto různé inscenace a postupně je natáčíme,“ hlásí Hana Třeštíková, pražská radní pro oblast kultury a cestovního ruchu. Prvním zcela natočeným virtuálním představením jsou Hamleti z Divadla Na zábradlí a Perníková chaloupka z divadla Minor. „Další budou následovat,“ ujistila Třeštíková. Na Brejlandu by se v dohledné době měla objevit speciální verze Elefantazie z divadla ABC, Ucho Divadla Na Vinohradech či Pusťte Donnu k maturitě Divadla pod Palmovkou. Švandovo divadlo pak speciálně pro tento projekt chystá zcela nové představení.

„Nebereme to jako odpovědi na aktuální epidemiologickou situaci. Věříme, že tento projekt bude nedílnou součástí kulturní nabídky i poté, co se diváci vrátí do divadel,“ uvedla dále. Novinka by tak mohla umožnit „návštěvu“ dlouhodobě vyprodaných divadelních představení, či umožnit divadelních zážitek těm, co do divadla z různých důvodů dorazit nemohou.

Brejlando nepřináší novou zkušenost jen divákům. „Znamenalo to změnu aranží, zkrácení inscenace,“ popisuje ředitel Divadla Na zábradlí Petr Štědroň. „Umožňuje to něco, co žádná jiná technologie neumožní. Divák se cítí jako součást dění,“ dodává, ale upozorňuje, že představení v Brejlandu se liší od toho reálného. „Jsou to dvě různé věci, dva různé zážitky.“

Klanění kouli

„Představila jsem si, že tam sedí dítě,“ popsala herečka Monika Načeva zážitek z natáčení, kdy se musela soustředit na kulovitou kameru uprostřed jeviště. „Připadala jsem si jak v novém díle seriálu Black Mirror,“ dodala. „Nejvtipnější mi přišlo, když jsme točili děkovačku. Deset se nás shromáždilo okolo koule a všichni jsme se jí klaněli,“ dodal Petr Stach, který spolu s Načevou natáčel zmíněnou Perníkovou chaloupku v divadle Minor.

Vstupenky lze pořídit v rámci sítě GoOut v ceně 899 za jedny brýle a 1399 za dvoje. Brýle se půjčují na jeden den. Teoreticky by bylo možné dívat se na představení celý večer opakovaně či je někomu půjčit, ale tuto možnost limituje skutečnost, že brýle budou mít vždy baterii nabitou jen na dvě hodiny.