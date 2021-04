Pro Tebe, má lásko. Jacques Prévert ve Viole opět nadzvedne od smutku

Pro Tebe, má lásko zní název právě dokončeného představení, které pro pražské Divadlo Viola nachystala režisérka Lída Engelová. „Je to večer poezie Jacquese Préverta,“ upřesňuje herec Viktor Dvořák, který se v novince objeví společně s Jaromírem Medunou a Mášou Málkovou.

„Jacques Prévert provází Divadlo Viola skoro od samého začátku,“ upozorňuje Dvořák. Novinka se tak stane už třetí inscenací, která se dílem slavného francouzského básníka a scenáristy zabývá a vzdává mu poctu. „Jako štafeta se to vine celou historií Violy,“ dodává Dvořák. Nicméně jde o zbrusu nový titul s novým obsazením.

Nejen verše

Právě Dvořák, který jinak působí v Městských divadlech pražských a který je širší divácké veřejnosti znám titulní rolí ve filmu Havel, se ve Viole představí poprvé. „Jaromír Meduna a Máša Málková tu jsou naopak matadoři,“ dodává k obsazení. Novinka navazuje na dramaturgickou linku, která je komorní Viole nejbližší. „Inscenace, kde převládá recitace. Nepůjde ale jen o verše, dostane se i na Prévertovu prózu,“ upřesňuje herec. „V první řadě jde o slovo básníka. My se tam jen tak zlehka projdeme, občas zatančíme, ale především skládáme hold slovu,“ popisuje novinku.

„O Viole se říká, že to je nejmenší divadlo naproti největšímu, tedy Národnímu. Atmosféra je tam velmi příjemná, diváci si mohou ke stolečku koupit sklenku vína a strávit večer příjemně. Viola je v tomhle výjimečná,“ popisuje pro ty, kteří do legendární scény ještě neměli cestu.

V případě díla Pro Tebe, má lásko však nejde jen o recitaci. Lída Engelová vybrala z Prévertovy tvorby citlivě tak, aby měl večer vývoj. „Jsou tam básně k zasmání, básně k zamyšlení i básně melancholické. Dokonce zazní i kratičká Prévertova hra V rodině,“ upřesňuje Dvořák. „Lída Engelová říká, že si Préverta váží i proto, že je tak trochu nad věcí. Že posluchače od toho smutku nadzvedne. To se i mně líbí,“ pokračuje herec, který si loni odnesl Thálii za výkon v představení Andělé v Americe.

Vedle práce pro Violu má Dvořák za sebou interní premiéru v domovských Městských divadlech pražských. Martin Čičvák ve zdejším divadle ABC zrežíroval Chaplinova Diktátora. „Bude to stát za to. Vycházíme přímo z Chaplinova filmu. Těším se, až to budeme moci zahrát před lidmi. Mohl by to být titul, na který se bude chodit,“ láká Dvořák, který se v novince objeví v roli Knédlse.

Městská divadla pražská, stejně jako Viola, dosud do vod online premiér nevkročila. Diktátora tak mohou diváci vidět až v letním šapitó Azyl78, které vzniká v pražských Holešovicích. „Velmi pilně zkoušíme do zásoby, s videovýstupy však šetříme,“ dodává Dvořák k tvorbě Městských divadel, která do světa internetu uvolnila jen Drábkovu Elefantazii natočenou v rámci projektu Viktora Tauše Divadlo Naživo.

Co se týče Violy, vedle novinky Pro Tebe, má lásko, která se k divákům dostane teprve poté, až se divadla opět otevřou, se zde zkouší i další kus. Novinku Lev a sfinga podle předlohy francouzské herečky a autorky Isabelle Le Nouvel chystá režisér Radovan Lipus s Igorem Barešem a Klárou Cibulkovou. Zahrají si Winstona Churchilla a Gretu Garbo.