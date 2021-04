Semafor spustil vlastní televizi, Národní divadlo představení do mobilu

TV Semafor

„Písničky, které znějí a zněly v Divadle Semafor. Zapnete internet a pak jen vyhledáte Pramínek hlasů ze Semaforu.“ Velice jednoduše láká Divadlo Semafor na svůj nejnovější počin, který spustilo k 1. dubnu. Takzvaná TV Semafor je k nalezení na videoportálech Vimeo a YouTube, kam tvůrci okolo Jiřího Suchého nahrávají speciální tři čtvrtě hodiny trvající díly pořadu nazvaného právě Pramínek hlasů ze Semaforu.

V nich si diváci mohou poslechnout nejen oblíbené písně v dobových videoklipech a záznamech, ale i průvodní slovo Jiřího Suchého, či prohlédnout úvodní slideshow fotek z bohaté historie legendární scény.

Ty v mém domě

Činohra Národního divadla ve čtvrtek 1. dubna vstoupila poprvé na pole audiotvorby. A to doslova divadlem do časů pandemie, ke kterému stačí jen dvojice diváků sedící doma před jedním mobilním telefonem. První scéna totiž v premiéře uvedla audiopředstavení Ty v mém domě, kterou dle vlastního námětu zrežíroval Jiří Austerlitz.

Ke zhlédnutí originální novinky jsou totiž třeba jen dva diváci a hlas Saši Rašilova. „Důležité je být dva, být v jakémkoliv bytě nebo domě, mít dostatečně nabitý telefon a alespoň hodinu času,“ láká Národní divadlo. Po nákupu vstupenky totiž zájemci obdrží do svého mobilního telefonu audiostopu, která bude fungovat následujících čtrnáct dní. Po tu dobu ji lze pouštět opakovaně.

„Kolegyně Marta Ljubková vymyslela, že by bylo hezké mít hru pro dva diváky nebo posluchače. Mně se to okamžitě zalíbilo, protože je to exkluzivní formát pro páry, o nichž předem nic nevíme: budou to kamarádi? Milenci? Lidé, kteří spolu žijí léta?“ prozradil ke vniku představení Jiří Austerlitz. „Bylo potřeba najít formát, jenž by obsáhl pokud možno všechny varianty vztahu dvou lidí. Při jeho hledání jsme vyšli z toho, že každý byt nebo dům má několik komponentů, které jsou všude stejné: stůl, postel, ledničku, splachování na toaletě nebo třeba šuplík. Ten zmiňuji proto, že například nabízí možnost mobil do něj schovat a rozehrát situaci, jejíž podstatou bude odhalování skrytých věcí – ať už fyzických v bytě, nebo těch niterných, jež před sebou lidé tají,“ dodal režisér.

Od května bude k dispozici i anglická verze You in My House.

Pašijová hra Premiéra Činoherního studia

Pašijová hry

Ústecké Činoherní studio si do časů Velikonoc předsevzalo, že rozesměje své publikum pomocí humorné a písničkami nabité inscenace pro celou rodinu. Od 1. do 4. dubna tak na svých stránkách uvádí Pašijovou hru ostravského dramatika Tomáše Vůjtka a režiséra Jana Plouhara.

„Celý herecký soubor ústecké činohry posilněný o několik hostů po tři za sebou jdoucí dny odehraje a v přímém online přenosu odvysílá velikonočními pašijovými hrami inspirovaný příběh o zmrtvýchvstání Ježíše Krista,“ uvedl za scénu mluvčí Petr Kuneš. V neděli 4. dubna pak nabídne ještě reprízu.

„Diváci se mohou těšit na živou hudbu, která bude zase multižánrová. Pak samozřejmě na skvělý veršovaný text Tomáše Vůjtka a na spoustu veselých situací. Zkrátka na odlehčené zpracování známého příběhu, které by mělo každého potěšit v téhle těžké době,“ přibližuje režisér Jan Plouhar. Představení bude k vidění zdarma, diváci ale mohou legendární scénu podpořit koupí dobrovolné vstupenky.