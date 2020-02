Od děvčete po bestii. Lady Macbeth z Újezdu se vraždou manžela emancipuje

Titul inscenace, jež má na Smíchově premiéru v sobotu večer, parafrázuje název novely ruského autora Nikolaje Leskova „Lady Macbeth Mcenského újezdu“, kterou proslavila stejnojmenná Šostakovičova opera. Autor adaptace a zároveň režisér inscenace David Jařab, který ve Švandově divadle hostuje, se rozhodl Leskovův příběh převést do Prahy konce 19. století, kdy se zdejší Štefánikova ulice ještě jmenovala Kinská.

Inscenace nabídne tragickou hrdinku, která se vydala „ke štěstí a svobodě cestou hrdelního zločinu“. Ústřední postava Kateřina Hildebrantová totiž pochází z jiné sociální vrstvy než její manžel a musí díky tomu snášet mnohé ústrky.

Autoři tak chtějí inscenací poukázat na nerovné postavení žen té doby a teprve počínající touhu po emancipaci. „To, že se rozhodne svou klec prorazit i za cenu vraždy, je možné vnímat také jako projev odstraňování nespravedlivého systému, který ji utiskuje. Zároveň je však jasné, že se na ní zločiny začínají projevovat destruktivně a patologicky,“ uvažuje nad postavou David Jařab.

Samotnou „Lady Macbeth“, tedy Kateřinu Hildebrantovou, ztvární Natálie Řehořová. „Kateřina má mnoho poloh: od děvčete, co ke štěstí přišlo trošku náhodou, přes dospělou ženu, co miluje, až to bolí, až po chladnou vraždící bestii na hranici schizofrenie,“ přibližuje Řehořová postavu. „Na každou zkoušku jsem chodila připravená, koncentrovaná a maximálně jsem využívala každou chvíli při zkoušce, abych si postavu ohmatala, zkoušela, ptala se režiséra. Davidu Jařabovi totálně věřím a on mě vedl přesně a jemně,“ popisuje herečka poctivou přípravu.

Podle Řehořové je hlavní poselstvím inscenace zjištění, že lásku potřebuje skutečně každý. „Bez ní jsme vyprahlí a frustrovaní jedinci, co páchají zlo,“ vysvětluje. Původní vyznění Leskovovy novely se prý nasazením na pražské reálie nezmění. „Jsou to jen kosmetické úpravy. Ten příběh se opravdu stal, a tím, že je zasazen na Újezd, kde sídlí divadlo, dostává mrazivější rozměr,“ dodává herečka.

Milence Johanna si zahraje hostující Matěj Nechvátal, tchána Luboš Veselý, manžela Tomáš Petřík. Představení doprovodí živá hudba smyčcového tria.