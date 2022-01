Chystá se největší obchod v historii herního průmyslu, Take-Two koupí Zyngu

Když Microsoft před necelými dvěma lety odkoupil vydavatelství Bethesda za víc než 170 miliard korun, zásadně tím změnil rozložení sil v herním průmyslu (viz náš článek). Plánovaná investice ze strany vydavatelství Take-Two je však víc než o polovinu větší, mobilního giganta Zyngu se totiž chystá koupit za 12,6 miliardy dolarů, tedy víc než 270 miliard korun.

Jendou z nejúspěšnějších značek Zyngy je facebookový Farmville.

Jediné, co aktuálně brání dokončení finanční operace, je 45denní lhůta, během níž se může ozvat jiný zájemce, který by předložil ještě lepší nabídku. Což se samozřejmě nedá vyloučit – Take-Two sice patří mezi úzkou skupinu elitních AAA vydavatelství a v jeho portfoliu najdeme takové značky jako Grant Theft Auto, Red Dead Redemption, Borderlands, XCOM, Civilization, NBA 2K a mnohé další, ovšem tento lukrativní obor v posledních letech láká i čínské investory, se společností Tencent v čele (viz náš článek).

Samotná Zynga přitom mezi zkušenějšími hráči nemá úplně tu nejlepší reputaci, její doménou jsou totiž ryze mobilní hry. Jenže i když jejich značkami jako Farmville, Zynga Poker nebo Word with Friends většina staromilských hráčů pohrdá, pravdou je, že v posledních letech generují daleko větší příjmy než AAA prémiové hry (viz náš článek).

Pokud se transakci podaří dokončit, otevře se tím pro Take-Two prostor na to, aby dostalo své značky mezi daleko širší publikum než dosud. Díky stále rozšířenějšímu streamování a cloudovým službám se dá předpokládat, že důraz na mobilní hraní bude stále růst a vzniklý kolos by se tak rázem mohl stát dominantním hráčem na trhu.