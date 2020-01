Herní průmysl stále roste, vládnou mu mobilní hříčky a mikrotransakce

V celém odvětví oproti loňskému roku narostl objem peněz o tři procenta na 120 miliard dolarů, většina z těchto peněz však pochází z digitálních prodejů ve free 2 play hrách. Tím se myslí především nepopulární mikrotransakce. Téměř 75 procent zisku z těchto mikrotransakcí jde na vrub mobilním platformám.

Fortnite je k dispozici zdarma, přesto loni vydělal skoro dvě miliardy dolarů.

Nejvýdělečnější hrou je samozřejmě Fortnite, díky kterému do kapes Epicu přiteklo neskutečných 1,8 miliardy dolarů (o tom, jak tato hra zdarma vydělává tak obrovské peníze, si můžete přečíst v tomto článku).



Klasické prémiové hry, tedy takové, které si můžete koupit v obchodě, oproti tomu zaznamenaly pětiprocentní meziroční propad.

Není však důvod k panice, je to spíše způsobeno mimořádně silným ročníkem 2018 a napjatým vyčkáváním před příchodem nových konzolí. U prémiových her je jinak situace úplně stejná jako v předchozích letech – nejvíce „sype“ fotbalová FIFA následovaná nesmrtelným GTA V a každoročním dílem Call of Duty.

Celou rozsáhlou analýzu si můžete stáhnout na tomto odkaze.