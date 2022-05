Ředitel Take-Two je odměňován za to, že hráče motivuje k mikrotransakcím

Strauss Zelnick už řediteluje vydavatelství Take-Two od roku 2010 a za jeho vedení se společnosti mimořádně daří. Není proto větším překvapením, že se mu dostalo prodloužení stávající smlouvy.

Grand Theft Auto V už je staré skoro deset let, ale stále vydělává víc než většina nových her.

Ta by měla trvat až do roku 2029 a z jejích podmínek je jisté, že se akcionářům směřování společnosti líbí. Na rozdíl od fanoušků klasických příběhových her pro jednoho hráče, které jsou ze strany Take-Two čím dál tím víc upozaďovány. A při pohledu na finanční výsledky je jasné proč.

Zatímco za samotný prodej her vydavatelství od dubna do prosince loňského roku utržilo zhruba 890 milionů dolarů (21 miliard korun), z mikrotransakcí to byl bezmála dvojnásobek – 1,65 miliardy dolarů. Tituly jako GTA Online, NBA 2K nebo nově i ty od mobilní divize Zynga (viz náš článek) podporují takzvané rekurentní spotřebitelské chování a generují pravidelné zisky při řádově nižším úsilí než přestavuje vývoj „tradičních“ jednorázových her.

Naštěstí v Take-Two zatím nezapomněli dělat dobré hry. Tiny Tina's Wonderlands se povedly.

A tento poměr by se měl do budoucna prý ještě změnit. Podle serveru Axios totiž dostane Strauss Zelnick na bonusech miliony dolarů v odměnách navázaných na objem mikrotransakcí, což ho má motivovat k tomu, aby nacházel další způsoby, jak z hráčů vylákat peníze. Připomeňme přitom, že například taková basketbalová NBA 2K už dávno překonala všechny hranice dobrého chování a lidé o ní výsměšně mluví jako o online kasínu s basketbalovou tematikou.

Na druhou stranu ještě není důvod k panice, pod značkou Take-Two stále vycházejí dobré hry. Například letošní Tiny Tina’s Wonderlands překvapila kvalitou nejen nás, ale prý i samotné vydavatelství. V blízké době bychom se pak měli dočkat nadějných a ryze singleplayerových her jako The Quarry nebo Marvel’s Midnight Suns.