Nejlepší hry roku 2023? Nominujte své favority

Letošní ročník jsme se na základě odezvy rozhodli pojmout trochu jinak. Při hlasování ve vedlejších anketách už byla patrná únava, letos se proto bude hlasovat pouze v jedné anketě – té hlavní. Co zůstává, je možnost vyhrát poutavou cenu. Tentokrát na jednoho z hlasujících čeká herní handheld Lenovo Legion Go s Windows 11.

Jeden z hlasujících si od nás odnese PC handheld Lenovo Legion Go.

Které hry letos vyšly, si můžete připomenout například v našem archivu recenzí. Samozřejmě můžete nominovat i kousky, které jsme nerecenzovali.

Jedním z příjemných překvapení začátku roku 2023 se stala utajovaná rytmická mlátička Hi-Fi Rush a zabodovala i taktické hra na hrdiny Fire Emblem Engage. Konečně jsem se dočkali také pořádné hry ze světa Harryho Pottera Hogwarts Legacy, dobře se hrála i ruská střílečka Atomic Heart, která paroduje Sovětský svaz. Březnovým hitem se stal remake hororu Resident Evil 4, který v mnohém překonává originál. V dubnu jsem se s Jedi: Survivor rádi ponořili do světa Star Wars, v květnu následoval hit Nintenda v podání The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Zapomenout bychom neměli ani na české retro Hrot z éry tvrdého socialismu.

V červnu zabodovalo Diablo 4 (byť sezony nenaplnily očekávání) následované strhujícím Final Fantasy XVI. O prázdninách se povedl návrat akční strategické série Pikmin s dílem Pikmin 4. Léto ovšem nakonec ovládl nečekaný hit Baldur’s Gate 3, na což trochu doplatilo sci-fi Starfield. V září nám udělal radost přídavek Phantom Liberty pro Cyberpunk 2077, k němuž se vážou i velké změny v základní hře. Povedenou sázkou na jistotu je říjnový Marvel’s Spider-Man 2, do nečekaných hopsačkových výšin doskákal Super Mario Bros. Wonder. Nezklamal ani mysteriózní Alan Wake 2 a příkladný remake Super Mario RPG. Závěr roku patřil českým hrám: Bzzzt je okouzlující plošinovka, Last Train Home pocta československým legionářům.

Napište nám do diskuze pod tento článek, které hry mají podle vás zasáhnout do bitvy o Hru roku 2023. Podmínkou je vydání během letoška (u epizodických her musí být k dispozici všechny díly sezony) a nepočítají se kousky v předběžném přístupu. Z vašich nominací budeme vycházet při sestavování výběru, byť nezaručujeme, že zařadíme úplně všechny hry.

Harmonogram Hry roku 2023 na Bonuswebu je následující. Hlasování startuje v pondělí 18. prosince, nominované hry vám ještě předtím představíme v článku. Hra roku 2023 končí 2. ledna 2024 v 10:00, výsledky budou zveřejněny během týdne po skončení ankety.

Sledovat hru roku můžete i na samostatné stránce. Prozatím tam jsou výsledky minulých ročníků, postupně se objeví všechny potřebné informace včetně odkazu na hlasování.