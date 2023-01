RECENZE: Fire Emblem Engage příjemně překvapuje, zaujme fandy i nováčky

Popravdě řečeno, když jsem viděl první, možná až trochu generické záběry z Fire Emblem Engage, měl jsem trochu pochyby, zda se hra dokáže vůbec vyrovnat víc než tři roky starému počinu Fire Emblem: Three Houses. Aby toho nebylo málo, v prosinci mě zklamaly podobně pojaté Marvel’s Midnight Suns, které ukázaly, že když dva dělají to samé, výsledek nemusí být stejný. Pak přišel kód na Engage, hru jsem rozehrál… a nemohl se od ní odtrhnout. Bylo to zase tam.

Ale popořadě. Před tisíci lety se díky spolupráci čtyř království podařilo porazit Fell Dragona a jeho přisluhovače. Jenže pečeť zeslábla, čímž se otevřela cesta pro jeho návrat. Ve stejnou chvíli se z dlouhého spánku probouzí Divine Dragon Alear, což jste vy – a můžete si vybrat, zda se vtělíte do podoby muže či ženy. Háček je v tom, že si vůbec nic nepamatujete. Já vím, klišé. Cílem je získat dvanáct emblémových prstenů, které jsou ukryty v jednotlivých královstvích a nebezpečí zažehnat. Jenže člověk míní, život mění.

Zdánlivě jednoduše načrtnutá zápletka se podle očekávání pořádně zamotá. Ačkoli příběh je i tak tentokrát o něco čitelnější, jeho devizou je poměrně rychlý spád a vynikající, často hodně přepálené postavy. Díky nim si ani nestačíte uvědomit, že část obsazení je přece jen trochu generická. Zajímavé je, že Engage nestaví na základech položených úspěšnými Three Houses, ale má blíž ke starším dílům.

Užít si opět můžete propracované souboje na tahy a sociální část, v níž lépe poznáte jednotlivé hrdiny a upevňujete mezi nimi vazby. Druhým dechem musím ovšem dodat, že tato nadstavba není tak robustní jako v Three Houses, které měly propracovanější postavy. Ale nevadí. I tak se můžete těšit na klábosení s postavami, společná jídla, tréninky, létání na wyverně, rybaření, změnu vzhledu či obhospodařování výbavy a prstenů. Právě tyto aktivity jsou dostupné v centrálním hubu, ostrůvku v oblacích Somniel.

Je tu sad s ovocem, staráte se tu o své zvířátko, z výprav si vozíte různé druhy zvířat, které si umístíte na farmu, čímž si zajistíte přísun rozličných materiálů. Vylepšujete si zde zbraně, hlavní jsou ovšem vazby, díky nimž mají postavy bonusy. A samozřejmě prsteny.

Co se emblémových prstenů týče, každý ukrývá ikonického bojovníka nebo bojovnici z minulých dílů série. Studio Intelligent Systems to vymyslelo celkem chytře: veteráni se opět setkají se svými oblíbenými reky, zatímco pro nováčky to jsou zkrátka jen nějaké silné postavy zakleté v prstenech. Příběh ovšem jasně akcentuje nové postavy, hrdinové z prstenů zde vystupují v roli, řekl bych, loutek. Prsteny lze přiřazovat podle libosti, pokud ovšem v bitvě chcete plně využít jejich potenciál spojení s postavou, což chcete, je třeba budovat vazby. Je třeba promýšlet to trochu s rozvahu, aby se bojovníci (a jejich bonusy) dobře doplňovali.

A protože hrdinů, kteří se k vám v průběhu výpravy přidají, je víc než dvanáct, jsou zde slabší generické prsteny. Těch si lze postupně vygenerovat mraky, nicméně kvalita se různí, takže pokud chcete ty nejvyšší kvality, utopíte v tom spoustu zdrojů. Styl gacha má kvůli použití v mobilních hrách negativní konotace, ale nemusíte se bát, zde je zpracován přátelsky, zábavně a hlavně bez mikrotransakcí.

Ze Somnielu povedou vaše další kroky na mapu království, na níž se vám pomocí uzlů postupně odkrývá další cesta. Můžete plnit nepovinné vedlejší úkoly a seznámit se tak s dalšími postavami, případně se vracet na místa, která znovu ovládli bandité.

Bitvy na tahy mají hloubku, přesto jsou svižné

Byť strávíte spoustu času aktivitami ve městě, absolvujete hromadu rozhovorů a uvidíte řadu filmečků, hlavní náplní hry jsou souboje na tahy. Před bitvou si vyberete, které jednotky do ní nastoupí, nastavíte výbavu (lze automatizovat) a zahájíte souboj. Cíle misí se různí, a podle toho i taktika a volba jednotek. Kromě volby obtížnosti si můžete nastavit, zda hrdinové, kteří v bitvě padnou, zemřou trvale, nebo se zotaví po bitvě. Berličkou je možnost vracet tahy zpět a zkoušet to jinak, pokud výsledek neodpovídá vašim představám.

Je zde i možnost automatizovat každé kolo bitvy s volbou strategie, což ovšem doporučuji jen u jednodušších bitev. Počítač je totiž schopný předsunout třeba lučištnici, aby ji posléze rozbila jízda, a hlavně naprosto ignoruje specifické cíle mise. Nepočítejte tak, že za vás vyřeší složitou situaci.

V bitvách platí klasický soubojový trojúhelník ve stylu kámen–nůžky–papír. V našem případě meč poráží sekery, sekery kopí a kopí meče. Když zaútočíte s tou správnou zbraní, prolomíte obranu nepřítele, který vám posléze nevrátí útok. Tvůrci předělali uživatelské rozhraní, vše je hned díky různým ikonkám jasné.

Jako vždy platí, že mágy a léčitele si chcete ochránit, protože většinou mají málo životů. Nečekaný útok do týla může znamenat jejich smrt i na jednu ránu. A tady začíná ta pravá zábava. Na běžnou obtížnost můžete hrát poměrně uvolněně, na těžší se můžete zcela ponořit do různých synergií, které poskytují zbraně, schopnosti a získané vazby. Hrdinové získávají zkušenosti, což znamená nejenom navýšení atributů, ale později i případnou změnu povolání. Pocitově je hra mnohem svižnější a musím říct, že i toto pojetí mě opravdu hodně baví.

Využití najdou i různé prvky v terénu. V jedné z misí se šlo prolomit k nepřátelům ze strany, v další šlo obsadit balistu a v jiné rychlost jednotek omezoval tekutý písek. Některá políčka poskytují ochranu, jiná nabíjejí emblémové spojení.

Mile mě překvapilo grafické zpracování. Engage využívá anime stylizaci a v časech, kdy se mnozí zamýšlejí, zda výkon Switche stačí na dnešní hry, přichází kousek, který vypadá velmi dobře a hýbe se bez zádrhelů. Ať už se procházíte městem, pohybujete hrdiny po bojišti či sledujete v detailu jejich útoky, vše vypadá skvěle. Jistě, je trochu nefér srovnávat relativně menší místa s otevřeným světem v jiných hrách, ale co naplat, Engage je líbivý a oku lahodící. V tomto aspektu Engage jasně vede a lépe podtrhuje vlastní vyprávění příběhu.

V Somnielu se ještě nachází místo zvané Tower of Trials, které svůj účel prozrazuje už názvem. Absolvovat zde můžete nejenom skirmishe s volitelnou obtížností, za což získáte zkušenosti a materiály. Přítomna zde je i multiplayerová část hry, kterou se mi před vydáním nepodařilo plně otestovat. Engage každopádně láká na kooperativní režim Relay Trial, do něhož je vstup podmíněn vstupenkou. Jde o to, že odehrajete svůj tah a následně pokračuje někdo jiný. Svému pokračovateli přitom můžete zanechat jeden z předdefinovaných vzkazů, například, že doufáte v zázrak. Outrealm Trial jsou online bitvy, přičemž zajímavostí je, že si můžete navrhovat vlastní mapy.

Abych to nějak uzavřel. Fire Emblem Engage skvěle balancuje mezi soubojovou a vztahovou částí právě příklonem k akci. Vlastní pojetí hry trefně vystihuje slovo dramedy. Jsou zde dramatické události, úmrtí, nicméně některé scény a rozhovory jsou hodně odlehčené. Během rozhovorů se řeší vážná témata i to, kdy jedna z postav má obavy o zdraví té druhé při pohledu na to, co dokáže sníst. Právě až přehnaná vyhraněnost charakterů u mnoha postav tomu dodává na zábavnosti, až bizarnosti. Engage je svižnější než předchůdce, hezčí a celkově přístupnější. Veterány potěší odkazy na starší díly, zatímco nováčci mohou bez problémů naskočit.