Nintendo plánovalo Switch Pro, ale projekt zrušilo, tvrdí Digital Foundry

Zatímco ostatní herní konzole už plně vkročily do „next gen“ světa s hrami v rozlišení 4K, až 120 FPS a moderními technologiemi jako je například ray-tracing, Nintendo stále žije v roce 2017. V březnu to bude už šestý rok stejného hardwaru v podobě konzole Nintendo Switch, který navíc ani v roce 2023 nedostane žádné vylepšení, tvrdí analytici z Digital Foundry.

Podle jejich informací, vycházejících ze zdrojů v herních studiích Nintenda, údajně Nintendo plánovalo dnes už bájný „Pro“ model, nicméně situace mezi roky 2020 a 2021 s nedostatkem čipů donutila firmu plány přehodnotit. Namísto konzole s vylepšeným hardwarem a podporou až 4K rozlišení her jsme dostali pouze v létě 2021 OLED verzi s lepší obrazovkou.

Nintendo se navíc údajně obávalo opakování situace s modelem Wii U, který se oproti původnímu Wii prodával velice špatně. Obecně má Nintendo zvláštní pověst, která praví, že velký úspěch má vždy každá druhá generace, zatímco přímá vylepšení stávajících modelů obvykle u zákazníků propadnou.

Situace mezi roky 2020 a 2021 však byla natolik specifická, že by bylo nejspíš úplně jedno, co by Nintendo mohlo vydat. Kvůli nedostatku čipů a problémům s distribucí by stejně nastala situace podobná startu konzolí Xbox Series X/PlayStation 5, kdy by konzole byly nedostatkovým zbožím a vedle hráčů by se o ně přetahovali také překupníci či prodejci s vysokými cenovými přirážkami.

Zarážející je ovšem fakt, že ani v příštím roce se údajně nedočkáme žádné nové konzole od Nintenda. Situace na trhu se přitom už v podstatě vrací do normálu, konzole se dají ve většině případů sehnat v rozumných termínech dodání a čipové sucho už pominulo. Hardware současného Switche ovšem těžce přesluhuje a spousta moderních her na to ve velkém doplácí nestabilními FPS či už opravdu ošklivou grafikou.

Rok 2023 tedy zřejmě přinese mnoho dalších kompromisů, co se novinek od Nintenda týče. Má být přitom klíčový především pro fanoušky série The Legend of Zelda, jelikož je na květen naplánované vysoce žádané pokračování série v podobě Tears of the Kingdom. I to si zřejmě bude muset vystačit s letitým hardwarem, což je částečně znát na dosavadních ukázkách ze hry.

Na závěr si dovolím trochu zaspekulovat. Šest let s tím samým hardwarem, který navíc ani v době svého vydání nebyl špičkou oboru, je už opravdu bída. Je mi jasné, že Nintendo si zkrátka dělá věci po svém a trendy si určuje samo, ovšem musí existovat nějaká hranice únosnosti. Mnoho her na mobily už vypadá lépe, než na Switchi, o čemž svědčí třeba i fakt, že proslulé MMORPG Genshin Impact (které na mobilech hrajeme už pěkně dlouho) autoři stále kvůli hardwarovým omezením na Switch nedodali.

Nintendo musí mít nějaké eso v rukávu. Pokud se opravdu ani v roce 2023 nedočkáme nového Switche (či zcela nového typu konzole), pak snad firma alespoň během roku tyto plány odhalí a vydání naplánuje na 2024. V opačném případě riskuje odliv hráčů, kteří už nad zastarávající platformou zlomili hůl a zamíří ke konkurenci.