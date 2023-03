Nová Zelda nás vezme do oblak, Link ukázal spojování předmětů a craft

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom navazuje na vynikající díl The Legend of Zelda: Breath of the Wild z roku 2017. Hlavní hrdina Link se naučil nové schopnosti, které nám ve zhruba desetiminutové ukázce představil producent série Eiji Aonuma.

První novinka se týká rozšíření herního světa. Po obloze totiž plují ostrůvky různé velikosti a jak správně tušíte, půjde je prozkoumávat. Možností, jak se na ně dostat, existuje více, hned ta první demonstrovaná je poměrně netradiční. Ve videu jsme viděli, jak se z jednoho ostrůvku uvolnil kámen a spadl na zem. Link na něj vylezl a pomocí přetáčení času se vynesl nahoru.

Dalším novým prvkem je spojování předmětů (Fuse). Když Link v oblacích narazil na nového nepřítele, jakýsi robotický konstrukt, měl co dělat, aby ho vyřídil sebranou větvičkou. Když ovšem k větvičce připojil obří balvan, rozdrtil je v pohodě. Dále jsme viděli, jak na šíp připevnil oční bulvu z Keese (něco jako netopýr), čímž získal naváděné střely. Houba připevněná ke štítu zase při obraně aktivuje omračují oblak.

Druhá část videa se zaměřila na vlastní craft. Viděli jsme, jak si Link pomocí kusů dřeva a větráku sestavil raft. V dřívějších videích jsme zahlédli podivné vozítko a vznášedlo – a právě to všechno si hráči bud moci brzy ve hře sami sestavit. Možností je prý spoustu.

Díky schopnosti Ascend pak půjde procházet stropy, a zdolávat tak velké výšky. Ale jen na k tomu určených místech. Demonstrace gameplaye končila efektním seskokem na zem.

Video ovšem odhalilo ještě jednu novinku, a to tematický Switch OLED v motivech Zeldy, který půjde do prodeje 28. dubna. Hra vychází 12. května exkluzivně na Switch.