Switch brzy překoná ikonický Game Boy, prodeje přesáhly 114 milionů kusů

Ačkoli Nintendu stoupl za první fiskální půlrok (končící zářím) čistý zisk a tržby meziročně vzrostly o pět procent, prodeje konzole Switch poklesly. Důvodem ovšem není nezájem hráčů, poptávka podle Nintenda zůstává stabilní. Čeho se ovšem nedostává, jsou polovodiče.

Prodeje Switche meziročně poklesly o devatenáct procent na 6,68 milionu prodaných kusů. Poměr mezi verzemi je následující:

Standardní Switch: 2,23 milionu

Switch OLED: 3,53 milionu

Switch Lite: 0,92 milionu

Nintendo tak mírně snížilo výhledy a věří, že do konce fiskálního roku, tedy do konce března 2023, prodá 19 milionů Switchů namísto původních 21 milionů.

S celkovými prodeji 114,33 milionu kusů je Switch třetí nejprodávanější konzole od Nintenda. Na dostřel už je ikonický Game Boy s 118,69 miliony prodanými kusy, první DS se 154,02 miliony prodanými kusy je přece jen ještě vzdálené.

Splatoon 3 Switch Sports Xenoblade Chronicles 3

Co se her týče, obrovským hitem je týmová akce Splatoon 3 s prodeji 7,9 milionu. Následují pohybové Switch Sports (6,15 milionu), akční fotbálek Mario Strikers: Battle League (2,17 milionu) a fantastické JRPG Xenoblade Chronicles 3 (1,72 milionu). Nejprodávanější hrou na Switch jsou i nadále arkádové závody Mario Kart 8 Deluxe (48,41 milionu).

Co se výhledu týče, odbyt během vánoční sezony zajistí noví Pokémoni, vysoké prodeje se očekávají i od The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, která vyjde příští rok.