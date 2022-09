Nintendo dalo jméno nové Zeldě, oznámilo Pikminy 4 a návrat GoldenEye 007

Začněme tím, čím prezentace skončila – připravovanou Zeldou, která byla oznámena v roce 2019 a navazuje na fenomenální Zeldu: Breath of the Wild z roku 2017.

Zaprvé, o hře už nemusíme mluvit jako o Breath of the Wild 2, protože má konečně jméno, a to The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Za další, máme i datum vydání: 12. května 2023. Trailer toho příliš neprozradil. Viděli jsme Linka, jak efektně otevřel dveře jakéhosi chrámu a skočil mezi oblaka. Samozřejmostí je i trocha toho šplhání, bez toho by to nešlo.

Nečekané, přesto velmi vítané bylo oznámení netradiční strategie Pikmin 4, kterého se ujal přímo tvůrce série Shigeru Miyamoto. Nejprve zmínil jarní vydání animovaného filmu Super Mario Bros. a otevření zábavního parku Super Nintendo World v Kalifornii.

Dále připomněl existenci mobilní geolokační hry Pikmin Bloom, respektive představil základní herní mechanismy, aby nalákal další hráče, kterých není ani zdaleka tolik jako v případě Pokémon Go. Teprve pak následoval krátký teaser z Pikminů 4, který nám ukázal zanedbanou zahradu, která si ovšem dál žije svým život. A co je důležité, hra by měla vyjít už příští rok. Těšíme se!

Radovat se mohou také fandové Fire Emblemu. Překvapivě brzy, už 20. ledna 2023, vyjde další hra z hlavní série nazvaná Fire Emblem Engage. Zlo, které před tisíci lety zapečetili hrdinové čtyř království, nabývá na síle. S využitím nových i starých hrdinů tak budeme muset na kontinentu Elyos znovu nastolit mír. A to pěkně na tahy v propracovaných soubojích.

Na své si přišli také fanoušci retra, respektive éry konzole Nintendo 64. V rámci dražší verze předplatného Nintendo Switch Online + Expansion Pack se totiž letos v nabídce objeví Pilotwings 64, Mario Party a Mario Party 2. Příští rok budou následovat Mario Party 3, Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, 1080º Snowboarding a Excitebike 64.

Kruh se uzavřel s oznámením poslední hry, která se v předplatném objeví ještě letos, a to legendární bondovskou střílečkou GoldenEye 007 s podporou online hraní. Hra mimochodem vyjde také na konzolích xbox, a to s podporou achievementů, nativním rozlišením 16:9 a vysokým rozlišením. Dostupná bude skrze předplatné Game Pass a majitelé kolekce Rare Replay ji získají zdarma. Chybět bohužel bude online multiplayer, který má Switch exkluzivně.

Příjemným překvapením je oznámení JRPG Octopath Traveler 2, které opět využívá retro moderní grafický styl HD-2D a vypadá ještě lépe než první díl či nedávné hry Triangle Strategy a Live A Live. Příběh bude opět vyprávět osm různorodých hrdinů. Vychází už 24. února 2023.

Jen tato oznámení za mě stačí, abych mohl Direct označit za povedený. Novinek ovšem bylo mnohem víc. Co se fanouškovského servisu týče, v akci jsme viděli třetí vlnu tratí pro závody Mario Kart 8 Deluxe, která vyjde koncem roku. Akční fotbálek Mario Strikers: Battle League ještě během září rozšíří dvě nové postavy – Pauline a Diddy Kong – další výbava a nový stadion.

Fantastické JRPG Xenoblade Chronicles 3 (číst recenzi na Bonuswebu) v říjnu uvede v rámci druhé vlny placeného obsahu novou hrdinku a plavky. Pohybová sportovní kolekce Switch Sports se dočká další bezplatné disciplíny, golfu, o něco později, než Nintendo slibovalo, a to koncem roku.

A konečně aktuální hit Splatoon 3. Od 23. do 25. září poběží další Splatfest, v rámci nějž se hráči přidají na jednu ze tří stran, pro níž pak získávají body. Tentokrát otázka zní, co byste si vzali na pustý ostrov. Zvolit půjde jídlo, výbavu nebo zábavu.

Direct podle předpokladů obsahoval oznámení i řady portů. Doma už se těšíme na dalšího Kirbyho, tentokrát díl Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, který vyšel v roce 2011 na Wii. Součástí bude poměrně vypečená kolekce miniher. Hra vychází 24. února 2023.

Na Switch dále 4. listopadu zamíří povedené kooperativní dobrodružství It Takes Two, které je nutné hrát ve dvou lidech, ať už lokálně nebo online. V listopadu vyjde i parádní kung-fu brawler Sifu, který jsme začátkem roku obdivovali na playstationu. Fanoušky Final Fantasy by mohl potěšit remake PSP hry Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, který k hráčům na Switchi zamíří v prosinci.

Direct dále představil hned několik farmářských her, ukázal další gameplay z blížící se Bayonetty 3 či opět připomněl vydání série Front Mission. V dalších videích se mihl Spongebob, remaster Fatal Frame a pár další kousků.