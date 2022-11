Porotu Masterchefa utáhl na řízek a rybu bez soli. Získal víkend s rodinou

Jak se mu to povedlo? Porota v dalším díle soutěže překvapila posledních sedm soutěžících již tradiční a oblíbenou výzvou – všichni vařili se svými blízkými, inspirací jim byly pohádky a čas společně trávený s rodinou. Navíc věděli, že tentokrát nikdo nevypadne, nešlo o vyřazovací kolo.

Naopak, za nejlepší rodinný pokrm měli přislíbený postup do druhého kola, v němž už každý sám za sebe mohli hrát o hodně: o volný víkend s rodinou a jistý postup mezi šestici nejlepších amatérských kuchařů letošního ročníku.

Betty vařila s partnerem Vojtou, který nedávno ze soutěže vypadl. Inspirovat se nechali Čapkovou pohádkou o pejskovi a kočičce a pustili se do přípravy dortu.

Ivka vařila se svými dvěma školačkami brynzové halušky, Tereza se svou maminkou pekla kachnu, Betty s partnerem Vojtou (který nedávno ze soutěže sám vypadl) dort inspirovaný vařením pejska s kočičkou od Čapka, Lubina se svými dvěma malými syny vsadili na pořádný, i když „obrácený“ řízek, Ondřej se se synem pustil do kremrolí a Martin s manželkou – inspirovaní oblíbenými Krkonošskými pohádkami – do kulajdy a bramboráků.

Za úkol totiž měli uvařit jídlo inspirované oblíbenou pohádkou, nebo prostě jídlo, které mají doma spojené s pohodou a koukáním se na pohádky. Nejlépe porota ohodnotila jídla od Betty, Ivky, Martina a Lubiny, takže ti postoupili a utkali se o přímý postup do finálové šestky a víkendové volno.

Uvařit bez soli je výzva, ale není to nemožné

Když porota vyslovila svůj zásadní požadavek k dalšímu vaření – připravit jídlo bez použití soli – asi ani nepředpokládala, že většina soutěžících „uteče“ k sladkému. Vždyť na „osolení“ jídla lze použít napříkad sojovou či rybí omáčku nebo ume ocet. Martina to pojala jako příležitost ukázat, že k vanilkovému krému s karamelovou krustou se dopracuje i vlastním zjednodušeným postupem, a Betty s Ivkou se nezávisle na sobě rozhodly pro Pavlovu.

A rázem se z toho stala výhoda pro Lubinu, který se jako jediný pustil do přípravy ryby, aby dokázal, že bez soli uvaří i slané jídlo. A povedlo se mu to natolik, že Radek Kašpárek přiznal – poté, co ochutnal – že rybu s houbičkami nakyselo a salátem si má chuť připravit večer i doma. Lubinovi to tak vyneslo vytoužený víkend s rodinou a hlavně postup do finálové šestky bez práce a ohrožení v příštím vyřazování. Prostě se mu díky této výhře elegantně vyhne.