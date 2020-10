Dělníci pokáceli smrk místo vrby. Při rekonstrukci se chybám nevyhnete

Největší ranou je to pro „investora“ Karla Hynka, který právě přijel na stavbu, aby se setkal se stavbyvedoucím a provedl kontrolní den. Ten z toho pohledu málem dostal mozkovou příhodu.

Rány snad zhojí zahradní architektka Kristýna Cmíralová, která přijela na první obhlídku pozemku. Je na ní vidět, že v první chvíli jen vstřebává dojmy.



Bude muset přijet znovu se svými kolegy, aby celý pozemek zaměřili a pak si v klidu sedli nad rýsovací prkno a pokusili se navrhnout projekt s tím, aby se zachovaly stávající rostliny podle požadavků, ale zároveň tak, aby zahrada dostala nový, nejlépe nadčasový charakter.



Během kontrolního dne se řešil hlavně vzhled trámoví, které by mělo v podkroví zůstat přiznané. Problém je v tom, že ač je dřevo zdravé, nevypadá příliš pohledově lákavě.

Navíc Hynka znervózňují ocelové překlady, které si v interiéru neumí představit. Stavbyvedoucí Josef Beneš však uklidňuje: „V původním projektu byly dřevěné, ale podle mých zkušeností by to nedopadlo moc dobře. Proto jsme použili kovové překlady s tím, že se obloží dřevem, stejně jako se budou obkládat i dřevěné trámy. Tím to celé bude vypadat lépe a sjednotí se to i materiálově,“ ujišťuje.

Poslední otázkou, která Hynka trápí, je odkrytá střecha. Než se začne pokládat nová izolace, musí se nově zalaťovat.

Ale každý stavebník se bojí, aby nezačalo během stavby střechy pršet a téct do ní. Naštěstí to má stavbyvedoucí vymyšlené tak, že „zaplachtovanou“ střechu odkryjí vždy jen v úseku, kde se budou provádět práce.