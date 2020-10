Při rekonstrukci vyřešte nejdřív výběr oken a systém zateplení střechy

Je to jednoduché: vždy je na výběr z více variant. Seriálový opravovaný dům (každé úterý před 23. hodinou na Primě) má sice okna dřevěná, počítá se však s tím, že se vymění. A „investor“ Karel Hynek je náhle postavený před otázku: plast, anebo dřevo.

Osobně by se mu líbila dřevěná okna, ale nechá se zlákat nižší cenou plastové varianty. Protože je ovšem šťoura, nedá pokoj, dokud mu odborník skutečně důkladně nevysvětlí, že mohou plastová okna sloužit stejně.

Nakonec si vybere variantu s trojsklem, které mu projektantka nakreslila do plánu. Uklidnilo ho to, že moderní okna už velikostí profilů nesnižují plochu prosklení, takže nehrozí, že by do domu procházelo méně světla.



Dostal pro sebe uspokojivé odpovědi na otázky, jako se bude okno chovat při změně teplot, jak je vyřešená pevnost rámu i těsnění kolem oken. A nadchlo ho, že to minimum údržby, které okno vyžaduje, zvládne jeho žena bez pomoci.

Pepa Libický se zatím jede podívat za odborníkem na nadkrokevní izolaci, která je u nás zatím ještě ne obecně známá a kterou mají navrženou v projektu. Od specialisty Pavla Kaderky chce vysvětlit hlavní pro a proti.

„V minulosti se navrhovaly střešní izolace jako difuzně uzavřené pomocí parotěsné folie. Ta uzavřela prostor, aby se nedostala vlhkost z interiéru ven. Bohužel tím často docházelo ke vzniku plísní. My se snažíme prosazovat difuzně otevřenou skladbu, která uvolňuje vlhkost z podkroví ven,“ vysvětluje Kaderka.

V čem spočívá hlavní výhoda tohoto řešení? Tím, že se vlastní izolace posune až nad krokve, zvětší se prostor v podkroví. Bohužel pro kutily: zateplení střechy by při vší úctě neměl provádět amatér. Nejen z toho důvodu, že novou technologii určitě ještě nemá dostatečně zvládnutou, ale i pro zachování záruk.