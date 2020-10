VIDEO: Nepodceňujte stavební deník. Fachmani vás provedou rekonstrukcí domu

Nepoučený laik kupující starší dům, který hodlá rekonstruovat, zpočátku vůbec netuší, do jak rozbouřené řeky vstupuje. Účelem seriálu by mělo být provést diváka všemi úskalími rekonstrukce a připravit ho na potíže, které ho budou čekat. Aby to nebyla jen „suchá“ reportáž, ujmou se tohoto úkolu kutil Pepa Libický a komik Karel Hynek, což slibuje směs faktů a humoru.

V prvním díle se Fachmanům, respektive „investoru“ Karlu Hynkovi, podaří koupit nemovitost podle svých představ – nízký dům v jeho oblíbené rybářské lokalitě. Ještě před začátkem rekonstrukce je samozřejmě zapotřebí, aby na místo dorazila projektantka, která objekt zaměří a naplánuje všechny požadované změny.



Zhodnotí současný stav nemovitosti, nutné úpravy a naplánuje vše, aby domek ze začátku 80. let získal nový, moderní kabát a splňoval nároky dnešní doby. Spolu s Fachmany se domluví na projektu, do kterého zahrne mimo jiné zateplení, novou střechu a okna, změny vnitřní dispozice (přesun kuchyně a přidání druhé koupelny) i ekologičtější způsob získávání energie.

Protože rekonstrukci málokdo zvládne svépomocí, logicky je ideální najmout stavební firmu. Tohoto úkolu se ujal stavitel Josef Beneš, který do přeměny vnesl praktický pohled. Už od počátku mu v hlavě běhají reálné situace, které při rekonstrukci mohou nastat.

Jako první úkol si stanoví nutnost přesně ohledat stavbu. Při koupi staršího objektu totiž nikdy nemůžete vědět, zda jsou skladby stropů či rozvody elektřiny tak, jak bylo v původních plánech uvedené. Nehledě na to, že původní plány už mnohdy ani neexistují.

A v případě, že se původní dům stavěl svépomocí, si nemůžete být jisti ničím. Proto by stavební firma měla provést sondy, pomocí detektoru kovů zjistit, kudy vedou rozvody, aby se nakonec neudělalo víc škody než užitku.

Obrovskou výhodou je moderní elektronický stavební deník. Kdo před lety stavěl, zná ho jako umolousaný sešit, který se válel někde na stavbě. Ale když jste přišli na stavbu z práce, leckdy jste se divili, co dělníci během dne „provedli“ a na co zapomněli, i když jste jim to stokrát připomínali.

Online deník má obrovskou výhodu v tom, že propojuje majitele domu s vedením firmy, takže pokud tam napíšete jakoukoliv připomínku, je trvale zaznamenaná a slouží nejen firmě, ale i vám jako doklad, že případně neudělala to, co jste požadovali.

Není samozřejmě zdarma, ale za rozumné peníze ho může koupit a měla by ho mít každá solidní stavební firma. A během stavby ho investor může sdílet a přidávat tam své poznatky. Zároveň získá přehled o docházce, o kontrolních dnech, může přidávat fotografie i poznámky.

Při stavbě si každý pamatuje, kudy vedla elektřina, ale za deset let už se stará fakta vykouří z paměti. A když budete chtít po čase vrtat někde do stěny, můžete si původní fotografie obnovit a vyhnout se provrtání starých rozvodů elektřiny, vody nebo topení.